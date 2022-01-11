Кийк: на этой и следующей неделях справки не вернутся

«От госпитализации защищает все же вакцинация, а не отрицательный тест», - объяснил он, почему правительство не вернуло возможность использования тестов для посещения общественных мест.

Он объяснил, что сейчас еще рано принимать окончательные решения — ближайшие недели покажут: «Если мы увидим, что волна омикрон-штамма не увеличила значительно госпитализацию, то правительство может взвесит такой вариант». Он добавил, что на этой и следующей неделе все будет работать в прежнем виде.