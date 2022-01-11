Вт, 11.01.2022
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Олимпиада
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Кийк: на этой и следующей неделях справки не вернутся

Танель Кийк. ФОТО: Remo Tõnismäe

Министр здоровья и труда Танель Кийк сказал ERR, что вернуть в обиход справки об отрицательном результате теста будет можно, когда риск вируса не будет таким высоким, а дельта-штамм отступит.

«От госпитализации защищает все же вакцинация, а не отрицательный тест», - объяснил он, почему правительство не вернуло возможность использования тестов для посещения общественных мест.

Он объяснил, что сейчас еще рано принимать окончательные решения — ближайшие недели покажут: «Если мы увидим, что волна омикрон-штамма не увеличила значительно госпитализацию, то правительство может взвесит такой вариант». Он добавил, что на этой и следующей неделе все будет работать в прежнем виде.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back