Картина дня: смерть председателя Европарламента, реформа рынка электроэнергии и резкое похолодание

«Моего любимого могли выслать за жалкие 500 евро»: жена гастарбайтера благодарна честному полицейскому

Эта история любви могла не состояться - причем все могли решить всего 500 евро. Ровно такую сумму составила взятка, которую жена одного таллиннского строительного бизнесмена пыталась дать сотруднику полиции за высылку из страны нескольких работников-грузин. Postimees писал об этом случае в ноябре прошлого года. Теперь свой взгляд на события представила жена одного из этих работников. Читать далее…

Опрос: почти 80 процентов людей поддерживают реформу рынка электроэнергии

Опрос, проведенный Norstat Eesti по заказу партии «Отечество», показывает, что 77 процентов населения поддерживают проведение реформы рынка электроэнергии, которая позволит домашним хозяйствам и мелким потребителям покупать электроэнергию вне биржи. Читать далее...

Тойво Майметс: омикрон изменил правила игры

Вчера начал работу новый состав научного совета, которым руководит Тойво Майметс. Читать далее…

Умер председатель Европарламента Давид Сассоли

Глава Европейского парламента Давид Сассоли скончался в ночь на 11 января в Италии в возрасте 65 лет. Читать далее…

Россия и США провели первые переговоры о гарантиях безопасности

В Женеве прошли первые переговоры России и США о гарантиях безопасности, которых требует Москва. Они прошли в закрытом формате. По итогам стороны сделали сдержанные заявления и выразили надежду на продолжение консультаций. Читать далее…

Писатель Шендерович покинул Россию из-за возможного уголовного преследования

Российский писатель Виктор Шендерович (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) принял решение покинуть Россию в связи с возможным возбуждением уголовного дела по заявлению бизнесмена Евгения Пригожина. Читать далее…

Принимать меры для смягчения шока от цен нужно с холодной головой

Большие счета за электричество и общественное негодование заставили политиков размышлять о том, как смягчить шок от роста цен. Предложения выдвигает оппозиция, работает над ними и Центристская партия. Читать далее…

В Эстонии скончался семилетний мальчик с коронавирусом

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 8304 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1981. Скончались три человека с коронавирусом, включая семилетнего ребенка. Читать далее…

Нейвельт: Эстония по примеру Норвегии могла бы установить потолок цен на электроэнергию

Если в Норвегии можно установить потолок цен на электроэнергию в размере 70 евро за МВтч, то же самое можно сделать и в Эстонии, поскольку обе страны ведут торги на одной бирже электроэнергии, считает предприниматель Индрек Нейвельт. Читать далее...

Эстонская фристайлистка Келли Сильдару поднялась на пьедестал почета

На состоявшемся накануне в США этапе Кубка мира в американском Маммот-Маунтине Сильдару одержала победу в слоупстайле. Читать далее…

В ночь на среду похолодает до -23°С

В ночь на среду, 12 января, начиная с запада, уплотнится облачность. После полуночи на островах пойдет снег, метель. Утром снегопад распространится на материк, на островах осадки перейдут в мокрый снег и дождь. Читать далее...

Житель Эстонии, обещавший машину тому, кто оплатит его счет за электричество, сдержал слово