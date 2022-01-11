Skoda показала электрический купе-кроссовер Enyaq Coupe iV
Чешская компания Skoda продолжает подогревать интерес общественности к грядущему анонсу нового электрического купе-кроссовера Enyaq Coupe iV.
Чешская компания Skoda продолжает подогревать интерес общественности к грядущему анонсу нового электрического купе-кроссовера Enyaq Coupe iV.
Ранее Skoda публиковала тизеры с очертаниями автомобиля на черном фоне, а теперь представлены эскизы, более подробно демонстрирующие внешний вид новинки, пишет Ixbt.
Кроме того, компания подтвердила, что в основе Enyaq Coupe iV лежит модульная электрическая платформа Volkswagen MEB, как и у Enyaq iV. Будут выпущены три версии Enyaq Coupe iV — от версии с 179-сильным электродвигателем и аккумулятором ёмкостью 62 кВт•ч до полноприводного с двигателями на 265 л.с. и аккумулятором на 82 кВт•ч.
Официальный дебют Skoda Enyaq Coupe iV запланирован на самый конец января — презентация состоится 31 января 2022 года в Праге.
Эскизы новинки можно посмотреть здесь.