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Skoda показала электрический купе-кроссовер Enyaq Coupe iV

Автомобили Skoda. ФОТО: Slavek Ruta

Чешская компания Skoda продолжает подогревать интерес общественности к грядущему анонсу нового электрического купе-кроссовера Enyaq Coupe iV.

Ранее Skoda публиковала тизеры с очертаниями автомобиля на черном фоне, а теперь представлены эскизы, более подробно демонстрирующие внешний вид новинки, пишет Ixbt.

Кроме того, компания подтвердила, что в основе Enyaq Coupe iV лежит модульная электрическая платформа Volkswagen MEB, как и у Enyaq iV. Будут выпущены три версии Enyaq Coupe iV — от версии с 179-сильным электродвигателем и аккумулятором ёмкостью 62 кВт•ч до полноприводного с двигателями на 265 л.с. и аккумулятором на 82 кВт•ч.

Официальный дебют Skoda Enyaq Coupe iV запланирован на самый конец января — презентация состоится 31 января 2022 года в Праге.

Эскизы новинки можно посмотреть здесь.

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