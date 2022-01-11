Семилетний ребенок стал самой юной жертвой коронавируса в Эстонии
Хотя дети, как правило, переносят коронавирус легче, вирус все же уносил детские жизни. Сегодня в больницах еще есть зараженные ковидом дети, в том числе — младенцы, пишет Postimees.
Хотя дети, как правило, переносят коронавирус легче, вирус все же уносил детские жизни. Сегодня в больницах еще есть зараженные ковидом дети, в том числе — младенцы, пишет Postimees.
Средний возраст умерших от Covid-19 составляет 78 лет, что делает смерть ребенка от этого вируса очень необычной. Врачи говорят, что тяжелая форма коронавируса протекает у детей и взрослых похожим образом, но также многое зависит от сопутствующих заболеваний. То же касается безвременно скончавшегося мальчика.