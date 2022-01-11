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  • Эстония
  • Семилетний ребенок стал самой юной жертвой коронавируса в Эстонии

Семилетний ребенок стал самой юной жертвой коронавируса в Эстонии

Машины скорой помощи перед Таллиннской детской больницой. ФОТО: Liis Treimann / Postimees

Хотя дети, как правило, переносят коронавирус легче, вирус все же уносил детские жизни. Сегодня в больницах еще есть зараженные ковидом дети, в том числе — младенцы, пишет Postimees.

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Средний возраст умерших от Covid-19 составляет 78 лет, что делает смерть ребенка от этого вируса очень необычной. Врачи говорят, что тяжелая форма коронавируса протекает у детей и взрослых похожим образом, но также многое зависит от сопутствующих заболеваний. То же касается безвременно скончавшегося мальчика.

«Если посмотреть — я также говорила с коллегами из других уголков мира, — у детей, которые умерли от коронавируса, в основном раньше были очень серьезные пороки развития или отклонения, которые в большей степени являются проблемой детского возраста. В целом да, дети переносят болезнь легче», — сказала бывший педиатр и профессор вирусологии Ирья Лутсар.

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