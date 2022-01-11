Фото ⟩ Любителей и знатоков бревенчатых строений в Валгамаа ждет отличный хутор

На земельном участке площадью 2,2 га расположены дом, зерносушилка, сарай, гараж, амбар, два погреба и теплица. Жилой дом представляет собой сруб, построенный на месте старого хуторского дома: кухня, прихожая, коридор, душевая, туалет, кладовая и спальни.

ФОТО: KV.EE

Обогревают дом две хорошие кирпичные печи и плита с теплой стенкой. Кроме того, в доме установлен воздушно-тепловой насос. По желанию покупателя в доме останется мебель. Имеется достаточный запас дров на зиму.

ФОТО: KV.EE