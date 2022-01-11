Фото ⟩ Любителей и знатоков бревенчатых строений в Валгамаа ждет отличный хутор
В семнадцати километрах от Отепя продается живописный хутор с большим земельным участком, предлагает Kodu.
В семнадцати километрах от Отепя продается живописный хутор с большим земельным участком, предлагает Kodu.
На земельном участке площадью 2,2 га расположены дом, зерносушилка, сарай, гараж, амбар, два погреба и теплица. Жилой дом представляет собой сруб, построенный на месте старого хуторского дома: кухня, прихожая, коридор, душевая, туалет, кладовая и спальни.
Обогревают дом две хорошие кирпичные печи и плита с теплой стенкой. Кроме того, в доме установлен воздушно-тепловой насос. По желанию покупателя в доме останется мебель. Имеется достаточный запас дров на зиму.
С интересным предложением можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE.