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  • Россиянка хочет получить алименты с эстонского мужа: есть ли шансы на успех?

Россиянка хочет получить алименты с эстонского мужа: есть ли шансы на успех?

Алименты. Иллюстративное фото. ФОТО: Caro / Froese / Caro / Froese

Вопрос алиментов рано или поздно встает практически перед каждой распавшейся парой, где есть совместные дети. Не стала здесь исключением и Инга.

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Инга проживает в России вместе с ребенком, ее бывший муж - в Эстонии. Развод был оформлен в российском суде.

Бывший супруг, по словам Инги, отказывается содержать дочь, постоянно придумывая отговорки. "Ребенок постоянно проживает со мной, в Эстонии не бывает, бывший муж с ней вообще не проводит времени, денег не дает вообще. Я неоднократно обращалась к нему с просьбой помогать дочери, но толку никакого", - рассказывает она.

Насколько известно Инге, у ее бывшего мужа есть свое паевое товарищество, в котором он член правления и собственник в одном лице. "Я знаю, что фирма работает на эстонском рынке, и в нее поступают достаточно неплохие деньги. В России у него нет вообще ничего. Как мне быть в такой ситуации, где лучше и правильнее будет подать на алименты?" - спрашивает она.

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