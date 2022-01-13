Россиянка хочет получить алименты с эстонского мужа: есть ли шансы на успех?
Вопрос алиментов рано или поздно встает практически перед каждой распавшейся парой, где есть совместные дети. Не стала здесь исключением и Инга.
Вопрос алиментов рано или поздно встает практически перед каждой распавшейся парой, где есть совместные дети. Не стала здесь исключением и Инга.
Инга проживает в России вместе с ребенком, ее бывший муж - в Эстонии. Развод был оформлен в российском суде.
Бывший супруг, по словам Инги, отказывается содержать дочь, постоянно придумывая отговорки. "Ребенок постоянно проживает со мной, в Эстонии не бывает, бывший муж с ней вообще не проводит времени, денег не дает вообще. Я неоднократно обращалась к нему с просьбой помогать дочери, но толку никакого", - рассказывает она.