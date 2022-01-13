Россиянка хочет получить алименты с эстонского мужа: есть ли шансы на успех?

Бывший супруг, по словам Инги, отказывается содержать дочь, постоянно придумывая отговорки. "Ребенок постоянно проживает со мной, в Эстонии не бывает, бывший муж с ней вообще не проводит времени, денег не дает вообще. Я неоднократно обращалась к нему с просьбой помогать дочери, но толку никакого", - рассказывает она.

Насколько известно Инге, у ее бывшего мужа есть свое паевое товарищество, в котором он член правления и собственник в одном лице. "Я знаю, что фирма работает на эстонском рынке, и в нее поступают достаточно неплохие деньги. В России у него нет вообще ничего. Как мне быть в такой ситуации, где лучше и правильнее будет подать на алименты?" - спрашивает она.