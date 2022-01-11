ФОТО: BBC News

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня выступил в мажилисе (нижней палате парламента), где раскритиковал систему госуправления страны и работу силовых структур, а также объявил о выводе войск ОДКБ с 13 января и назначил нового премьер-министра.

Кроме того, он назначил нового премьер-министра и призвал крупные компании, которые привлек в страну первый президент Нурсултан Назарбаев, "отдавать должное народу Казахстана".

События в Казахстане 11 января - в обзоре Русской службы Би-би-си.

Когда начнется вывод войск ОДКБ?

Президент Токаев в своем выступлении назвал протесты в стране "планом по захвату власти, над которым работали профессионалы". Но попытка государственного переворота, по его словам, не удалась, и сейчас острая фаза контртеррористической операции пройдена.

"Вместе как единая нация мы отстояли Алматы и другие областные центры. В кратчайшие сроки они будут восстановлены. Ситуация во всех регионах стабильная. В связи с этим заявляю, что основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена. Через два дня начнется поэтапный вывод объединенного миротворческого контингента ОДКБ. Процесс вывода контингента займет не более 10 дней", - заявил президент Токаев.

Всего в Казахстан было направлено 2030 миротворцев ОДКБ и 250 единиц военной техники. Контингенты миротворческих сил дислоцированы в городах Нур-Султан, Алматы и в Алматинской области. Командный пункт развернут на базе Военного института сухопутных войск в Алматы.

"Пришло время помогать народу"

Нурсултан Назарбаев. ФОТО: Reuters

Токаев призвал крупные компании, которые привлек в страну первый президент Нурсултан Назарбаев, "отдавать должное народу Казахстана".

"Благодаря первому президенту - елбасы (лидер нации Нурсултан Назарбаев - прим. ред. ), в стране появилась группа очень прибыльных компаний и прослойка богатых людей даже по международным меркам. Считаю, что пришло время отдать должное народу Казахстана и помогать ему на системной и регулярной основе", - заявил Токаев.

Ранее сообщалось, что в республике будет создан общественный фонд "Народу Казахстана".

Правительству Токаев поручил определить круг таких компаний и людей и согласовать сумму ежегодных взносов в фонд. Токаев не назвал конкретных сумм, однако заявил, что ожидает "значительные и регулярные отчисления в фонд со стороны бизнеса".

ФОТО: Reuters

81-летний Нурсултан Назарбаев управлял Казахстаном с 1989 по 2019 год, сначала как глава Коммунистической партии, а затем как президент.

Несколько членов его семьи и бывших соратников, по версии журнала Forbes, находятся в списке богатейших людей Казахстана. Так, Динара Кулибаева, вторая дочь Назарбаева, и ее муж Тимур Кулибаев являются мажоритарными акционерами "Народного банка Казахстана", крупнейшего банка страны. По оценке Forbes, рыночная стоимость их доли составляет около 2,8 млрд долларов.

Кайрат Боранбаев, сват Дариги Назарбаевой, старшей дочери экс-президента Нурсултана Назарбаева, владеет франшизой McDonald's в Казахстане и Беларуси, а также долями в других бизнесах.

Булат Утемуратов, бывший помощник Назарбаева, имеет доли в сфере недвижимости, банковском секторе и телекоммуникациях. По данным Forbes, он также владеет долей мирового сырьевого гиганта Glencore.

"Не разглядели угрозу": критика силовых структур

ФОТО: Reuters

Президент Казахстана заявил, что во время, как он их называет, "террористических атак" в ряде регионов страны руководство департаментов комитета национальной безопасности повело себя неподобающим образом.

"Не все проявили верность своему долгу. В ряде городов руководители департаментов комитета национальной безопасности, несмотря на достаточный боевой арсенал, не вступая в бой, покинули служебные здания, оставив там оружие и секретную документацию", - сказал Токаев.

Токаев заявил, что вся система обеспечения национальной безопасности будет кардинально реорганизована, в частности, в республике сформируют новые подразделения Нацгвардии и спецназа.

Президент Казахстана потребовал, чтобы всем сотрудниками спецподразделений всех силовых органов была повышена зарплата. Он также приказал увеличить численность таких сотрудников и обеспечить их всем необходимым, включая спецтранспорт и оружие.

"Предстоит перестроить работу наших вооруженных сил, правоохранительных структур, органов национальной безопасности, внешней разведки. Все они должны слаженно работать во имя одной цели - максимально эффективной защиты наших граждан, конституционного строя и суверенитета от угроз любого характера и масштаба", - сказал Токаев.

Новый премьер и мораторий на повышение зарплат чиновникам

Новым премьер-министром Казахстана стал Алихан Смаилов - за его кандидатуру, предложенную президентом Токаевым, единогласно проголосовали все 89 депутатов нижней палаты парламента.

49-летний Смаилов уже давно работает в правительстве Казахстана. В сентябре 2018 года он возглавил минфин, а в феврале 2019-го к этой должности добавились обязанности заместителя премьера. С мая 2020 года он занимал должность первого заместителя премьер-министра.

Вместе с назначением нового премьера Токаев объявил пятилетний мораторий на повышение зарплат членов правительства, акимов регионов и депутатов.

"Зарплаты у этой категории госслужащих вполне достаточны", - объяснил свое решение президент Казахстана.

"Система госуправления неэффективна и бюрократична"

Алматы. ФОТО: Reuters

Касым-Жомарт Токаев также раскритиковал систему государственного управления в Казахстане, заявив, что она требует реформ.

Токаев обратил внимание на низкий уровень доверия общества к институтам государственной власти - по его словам, руководители госорганов не умеют, а порой и боятся общаться с народом. Токаев потребовал от членов правительства регулярно выезжать в регионы, а от глав регионов - проводить регулярные встречи с жителями каждого населенного пункта.

При этом он заявил, что нынешняя численность госаппарата является оптимальной после прошлогоднего сокращения штата на 15%. Однако возможность попасть на госслужбу по-прежнему есть не у всех, в том числе из-за того, что многие чиновники, по словам Токаева, "годами просиживают штаны", вместо того, чтобы уйти и дать дорогу молодежи.

Токаев пообещал, что в сентябре 2022 года представит новый пакет политических реформ в стране для продолжения "курса политической модернизации".