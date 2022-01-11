Все куда-то исчезает: Луна Хендрикс осталась без коньков, а Мессингу пришлось кататься в женских ботинках

Буквально несколько дней назад, накануне важнейших соревнований багаж эстонской звезды фристайла Келли Сильдару со всем снаряжением был утерян. В итоге спортсменка не смогла провести ни одной тренировки. Однако это не помешало ей выиграть на состоявшемся накануне в США этапе Кубка мира в американском Маммот-Маунтине - Сильдару одержала победу в слоупстайле.

«Я очень счастлива, - сказала Сильдару сразу после соревнований. – Я не сумела провести ни одной тренировки, потому что потерялся багаж. Но очень довольна, что все же смогла показать красивую работу».

Несколько дней назад, перед началом чемпионата Канады по фигурному катанию, в неприятную историю попал и канадский фигурист Киган Мессинг. При перелете в Оттаву, коньки фигуриста пропали – до начала программы оставалось менее шести часов, а багажа с коньками все не было.

В итоге разогреваться пришлось в женских ботинках - для мужчины обувь крайне неудобная, но деваться было некуда. К счастью, к выступленю багаж сумели найти, а Киган Мессинг в итоге завоевал первое место.

Потеря и задержка багажа — привычная история для спортсменов. Например, в начале ноября российские фигуристки вернулись на родину после этапа Гран-при в Канаде без своих вещей. Весь багаж был доставлен только спустя сутки.

У фигуристов, которые съехались в Таллинн для участия в чемпионате Европы по фигурному катанию, также не обошлось без инцидентов. Багаж бельгийской фигуристки Луны Хендрикс был утерян в момент перелета в Таллинн.

Фигуристка считается одной из главных соперниц россиянок Камилы Валиевой, Александры Трусовой и Анны Щербаковой на этом чемпионате. На этапе Гран-при в Турине нынешнего сезона она выиграла короткую программу у Щербаковой и другой россиянки Майи Хромых, а также стала третьей по итогам двух прокатов.