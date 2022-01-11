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  • В ходе жеребьевки Арлет Леванди получил хорошую стартовую позицию

В ходе жеребьевки Арлет Леванди получил хорошую стартовую позицию

Арлет Леванди, тренировка перед ЧЕ по фигурному катанию на льду "Тондираба" ФОТО: ERR

В среду в Таллиннском ледовом холле «Тондираба» начинается чемпионат Европы по фигурному катанию.

16-летний фигурист попал в четвертую группу, на лед он выйдет вторым, в 14.37. Для Леванди это дебют на титульных состязаниях. Дважды завоевывал серебряные медали на этапах Гран-При среди юниоров, он является чемпионом зимних юношеских Олимпийских игр 2020 года в командном зачете. Лучшая сумма баллов Арлета Леванди (тренер - Анна Леванди) за короткую программу на соревнованиях ISU - 75,10 пункта.

Короткая мужская программа начнется 12 января в 12.05, в общей сложности на лед выйдут 34 фигуриста из 26 стран. В последней, шестой группе состязаются фавориты, последним программу исполнит 19-летний Даниэль Грассль.

В 18.00 в ледовом холле «Тондираба» состоится официальное открытие чемпионата Европы по фигурному катанию, в 18.45 начнется короткая программа парного катания.

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