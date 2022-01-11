В ходе жеребьевки Арлет Леванди получил хорошую стартовую позицию

16-летний фигурист попал в четвертую группу, на лед он выйдет вторым, в 14.37. Для Леванди это дебют на титульных состязаниях. Дважды завоевывал серебряные медали на этапах Гран-При среди юниоров, он является чемпионом зимних юношеских Олимпийских игр 2020 года в командном зачете. Лучшая сумма баллов Арлета Леванди (тренер - Анна Леванди) за короткую программу на соревнованиях ISU - 75,10 пункта.