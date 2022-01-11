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  • Руководитель крупного нарвского предприятия: мы не можем работать себе в убыток

Руководитель крупного нарвского предприятия: мы не можем работать себе в убыток

Электроэнергия вновь дорожает. ФОТО: Elmo Riig

Промышленные предприятия Нарвы надеются на скорую стабилизацию тарифов на электроэнергию, в противном случае им придется повышать цены на свою продукцию, пишет Rus.ERR.

Крупное нарвское предприятие Fortaco Estonia является одним из самых энергоемких производств города, здесь производят металлические части разнообразной горнодобывающей и строительной техники. До конца года у фирмы заключен договор с фиксированной ценой, но по оценке генерального директора предприятия, если цена на электроэнергию не перестанет расти, то их расходы могут составить до миллиона евро в год.

"Конечно же, часть расходов пойдет за счет нашей прибыльности, и сейчас мы ведем переговоры с заказчиками насчет повышения цен. Заказчики должны понимать, что мы не можем производить продукцию себе в убыток", - сказала директор предприятия Fortaco Estonia Лариса Шабунова.

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