Ср, 12.01.2022
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Олимпиада
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees
  • Rus.Postimees.ee
  • Экономика
  • На добычу биткойна в Эстонии уходит один процент от всей потребляемой в стране электроэнергии

На добычу биткойна в Эстонии уходит один процент от всей потребляемой в стране электроэнергии

Иллюстративное фото. ФОТО: Alexander Limbach via www.imago-images.de

Добыча криптовалют в Эстонии имеет небольшие масштабы, но на нее приходится около 1% всего потребляемого в стране электричества.

Всего в Эстонии есть десяток подобных предприятий с сотнями компьютеров, а одно такое предприятие требует для работы около полутора мегаватт электроэнергии, пишет Rus.ERR.

При нынешних ценах на электричество такая деятельность стала нерентабельной, но компании пока продолжают работать. Они рассчитывают, что тарифы в будущем снизятся и средние показатели за год позволят им остаться с прибылью.

В компании Nordcoin Mining заявили, что большинство фирм, занимающихся добычей криптовалют по технологии майнинга, перебираются в такие страны как Россия, Грузия и Украина.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back