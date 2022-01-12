На добычу биткойна в Эстонии уходит один процент от всей потребляемой в стране электроэнергии

Всего в Эстонии есть десяток подобных предприятий с сотнями компьютеров, а одно такое предприятие требует для работы около полутора мегаватт электроэнергии, пишет Rus.ERR.

При нынешних ценах на электричество такая деятельность стала нерентабельной, но компании пока продолжают работать. Они рассчитывают, что тарифы в будущем снизятся и средние показатели за год позволят им остаться с прибылью.