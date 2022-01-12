В Тарту нарушена работа общественного транспорта
Утром в среду, 12 января, в Тарту оказалась нарушена работа общественного транспорта, поскольку восемь газовых автобусов не завелись.
Утром в среду, 12 января, в Тарту оказалась нарушена работа общественного транспорта, поскольку восемь газовых автобусов не завелись.
По словам руководителя южно-эстонского региона Go Bus Рамсеса Рийве, предприятие работает над устранением проблем. «Сейчас неизвестно, произошло ли это из-за холодной погоды или по какой-то иной причине. Мы активно работаем над тем, чтобы как можно скорее восстановить автобусное движение в полном объеме. Как только автобусы будут в порядке, их немедленно выпустят на маршруты. Приносим свои искренние извинения жителям Тарту»,- сказал Рийве.
По его словам, такого раньше не бывало, и автобусное предприятие сделает выводы и приложит все усилия к тому, чтобы в будущем избежать подобного.