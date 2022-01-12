Таллиннский аэропорт в 2022 году намерен увеличить пассажиропоток до 2,5 млн человек
В 2021 году Таллиннский аэропорт обслужил 1 300 572 человек, что на 50% больше, чем в предыдущем году, но при этом на 60% меньше, чем в 2019 году.
В 2021 году Таллиннский аэропорт обслужил 1 300 572 человек, что на 50% больше, чем в предыдущем году, но при этом на 60% меньше, чем в 2019 году.
По словам председателя правления Таллиннского аэропорта Рийво Тувике, конец минувшего года придал смелости и уверенности в том, что авиационная отрасль идет на поправку: "В 2022-й год мы входим с целью обслужить 2,5 миллиона пассажиров".
Из-за распространения коронавируса и связанных с ним ограничений 2021 году начался со снижения спроса на авиаперевозки. В первом квартале количество пассажиров в Таллиннском аэропорту составило всего 14%, а во втором – 22% от допандемического уровня, пишет Rus.ERR.
На постепенное восстановление количества пассажиров во второй половине года значительное влияние оказало введение единого коронавирусного паспорта Европейского союза, что гармонизировало и упростило правила в отношении поездок. В результате уже в июле пассажиропоток составлял 50%, а в декабре достиг 70% докризисного уровня.
За год больше всего пассажиров (22%) перевезла авиакомпания airBaltic, при этом общая доля бюджетных авиакомпаний составила 24%.
В течение года регулярные рейсы выполнялись по 40 направлениям (плюс регулярные чартерные рейсы).