Таллиннский аэропорт в 2022 году намерен увеличить пассажиропоток до 2,5 млн человек

По словам председателя правления Таллиннского аэропорта Рийво Тувике, конец минувшего года придал смелости и уверенности в том, что авиационная отрасль идет на поправку: "В 2022-й год мы входим с целью обслужить 2,5 миллиона пассажиров".

Из-за распространения коронавируса и связанных с ним ограничений 2021 году начался со снижения спроса на авиаперевозки. В первом квартале количество пассажиров в Таллиннском аэропорту составило всего 14%, а во втором – 22% от допандемического уровня, пишет Rus.ERR.

На постепенное восстановление количества пассажиров во второй половине года значительное влияние оказало введение единого коронавирусного паспорта Европейского союза, что гармонизировало и упростило правила в отношении поездок. В результате уже в июле пассажиропоток составлял 50%, а в декабре достиг 70% докризисного уровня.

За год больше всего пассажиров (22%) перевезла авиакомпания airBaltic, при этом общая доля бюджетных авиакомпаний составила 24%.