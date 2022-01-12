Коронавирус выявлен у 2202 жителей Эстонии

По состоянию на утро 12 января, в больницах находится 240 пациентов с коронавирусом. Из них 183 человека нуждаются в больничном лечении из-за тяжелого течения COVID-19, из них в свою очередь 143 человека, или 78,1% не были вакцинированы, а 40, или 21,9% прошли курс вакцинации.

За сутки в больницах открыли 24 новые истории болезни. Скончались четыре человека с коронавирусом: 60-летняя женщина, 74-летний мужчина, 78-летняя женщина и 83-летний мужчина.

За последние семь дней заражаемость на 100 000 человек среди вакцинированных составляет 114,8, а среди невакцинированных людей – 132,5.

За сутки ввели 5726 доз вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 523 случаях. По данным на сегодняшнее утро, бустерную дозу получил 324 723 человек. Среди всего населения двумя дозами вакцины привиты 61,8%.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.