Смотрите, какие детские имена были самыми популярными в Эстонии в прошлом году

Родилось 232 пары двойняшек, из них 71 пара мальчиков, 86 пар девочек и 75 смешанных пар. Также родились две тройни.

В 2021 году в Харьюмаа зарегистрировано рождение 2015 детей, в Ида-Вирумаа — 791, в Йыгевамаа — 243, в Ярвамаа — 294, в Ляэнемаа — 168, в Ляэне-Вирумаа — 549, в Пыльвамаа — 212, в Пярнумаа — 816, в Рапламаа — 344, на Сааремаа — 310, в Таллинне — 4472, в Тартумаа — 1902, в Валгамаа — 216, в Вильяндимаа — 411, в Вырумаа — 313.

В прошлом году самыми популярными именами для мальчиков были Робин, Марк, Оливер, Себастьян, Хуго, Расмус, Хенри, Мартин, Кристофер и Арон. Девочек чаще называли следующими именами: Мия, София, Эмили, Ханна, Эва, Ленна, Нора, Марта, Алиса, Эмма и Миртель.

В 2021 году было заключено 5774 брака. Состоялось также 2445 разводов.

Имя и (или) фамилию поменяло на новую 1739 человек: 349 взяли себе новое имя, 1210 - новую фамилию, а 180 человек — и имя, и фамилию.