Майнинг криптовалюты стал причиной введения платы за электричество в студенческом общежитии

Несмотря на то, что ко вчерашнему дню извещение о выставлении счетов за электричество было уже снято со стенда Вильяндиского училища, директор Тармо Лоодус сказал, что его повесят обратно с объяснениями об оплате. ФОТО: Elmo Riig

Когда студент Вильяндиского училища сообщил отцу, что в январе к плате за аренду места в общежитии добавляется счет за электричество в боксе, тот впал в недоумение: «О цене за аренду договорились же еще осенью», - говорит Яанари Кийслер. Он задался вопросом: если в боксе живут два человека, один из которых круглосуточно играет на мощном компьютере, а у второго компьютера нет и он тратит электричество только на зарядку телефона и на несколько минут включает микроволновку, должен ли он оплачивать счета за электричество за других?