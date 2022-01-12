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  • Майнинг криптовалюты стал причиной введения платы за электричество в студенческом общежитии

Майнинг криптовалюты стал причиной введения платы за электричество в студенческом общежитии

Несмотря на то, что ко вчерашнему дню извещение о выставлении счетов за электричество было уже снято со стенда Вильяндиского училища, директор Тармо Лоодус сказал, что его повесят обратно с объяснениями об оплате. ФОТО: Elmo Riig

Когда студент Вильяндиского училища сообщил отцу, что в январе к плате за аренду места в общежитии добавляется счет за электричество в боксе, тот впал в недоумение: «О цене за аренду договорились же еще осенью», - говорит Яанари Кийслер. Он задался вопросом: если в боксе живут два человека, один из которых круглосуточно играет на мощном компьютере, а у второго компьютера нет и он тратит электричество только на зарядку телефона и на несколько минут включает микроволновку, должен ли он оплачивать счета за электричество за других?

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Когда отец обратился с этим вопросом к куратору сына, ему ответили, что на курсе об этом ничего не знают, пишет газета Sakala.

Директор Вильяндиского училища Тармо Лоодус информацию подтвердил и объяснил, что всем, кто живет в общежитии, в том числе преподавателям и 20 ученикам Вильяндиской гимназии, придется оплачивать счет за электричество вместе с арендой.

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