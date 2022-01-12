Майнинг криптовалюты стал причиной введения платы за электричество в студенческом общежитии
Когда студент Вильяндиского училища сообщил отцу, что в январе к плате за аренду места в общежитии добавляется счет за электричество в боксе, тот впал в недоумение: «О цене за аренду договорились же еще осенью», - говорит Яанари Кийслер. Он задался вопросом: если в боксе живут два человека, один из которых круглосуточно играет на мощном компьютере, а у второго компьютера нет и он тратит электричество только на зарядку телефона и на несколько минут включает микроволновку, должен ли он оплачивать счета за электричество за других?