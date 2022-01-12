Премьер Латвии назвал немыслимой войну НАТО с Россией

"Хорошая новость в том, что западный мир держится вместе, и это очень хорошо для нас. Россия не сможет диктовать НАТО, какие страны должны или не должны входить в ее состав, а также где НАТО может размещать войска", - сказал Кариньш в интервью телепередаче TV3 "900 секунд".

На вопрос, каким может быть худший исход нынешней геополитической нестабильности, Кариньш ответил, что им стала бы война. "Если будет война, то НАТО готова", - заявил премьер, добавив, что "война России с НАТО почти немыслима, так как это будет очень большая мировая война".

В конце 2021 года Запад заявил о концентрации значительного числа российских войск у границы с Украиной. 9 декабря начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов на встрече с военными атташе иностранных государств заверил, что у России нет агрессивных планов в отношении Украины. "Странами НАТО уделяется чрезмерное внимание к перемещению войск по территории РФ. Передислокация подразделений в ходе боевой подготовки - рутинная практика для вооружённых сил любого государства. Военная деятельность осуществляется на национальной территории и не требует уведомления", - сказал Герасимов.