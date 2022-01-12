Каждое первое воскресенье месяца музеи Таллинна можно будет посещать бесплатно

«В таллинском коалиционном договоре есть пункт: "Обеспечим бесплатный вход в принадлежащие городу музеи каждое первое воскресенье месяца". Это значит, что мы внедряем распространенный во многих городах мира обычай, когда каждое первое воскресенье месяца музеи для посетителей бесплатны», - пояснил вице-мэр Таллинна Каарел Оя.