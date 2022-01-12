Каждое первое воскресенье месяца музеи Таллинна можно будет посещать бесплатно
Таллинн перенимает бытующую во многих городах мира традицию возможности бесплатного посещения музеев каждое первое воскресенье месяца.
Таллинн перенимает бытующую во многих городах мира традицию возможности бесплатного посещения музеев каждое первое воскресенье месяца.
«В таллинском коалиционном договоре есть пункт: "Обеспечим бесплатный вход в принадлежащие городу музеи каждое первое воскресенье месяца". Это значит, что мы внедряем распространенный во многих городах мира обычай, когда каждое первое воскресенье месяца музеи для посетителей бесплатны», - пояснил вице-мэр Таллинна Каарел Оя.
Как ожидается, первым таким днем бесплатного посещения музеев станет 6 февраля.