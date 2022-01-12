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  • Каждое первое воскресенье месяца музеи Таллинна можно будет посещать бесплатно

Каждое первое воскресенье месяца музеи Таллинна можно будет посещать бесплатно

Музей Kumu. ФОТО: Peeter Langovits

Таллинн перенимает бытующую во многих городах мира традицию возможности бесплатного посещения музеев каждое первое воскресенье месяца.

«В таллинском коалиционном договоре есть пункт: "Обеспечим бесплатный вход в принадлежащие городу музеи каждое первое воскресенье месяца". Это значит, что мы внедряем распространенный во многих городах мира обычай, когда каждое первое воскресенье месяца музеи для посетителей бесплатны», - пояснил вице-мэр Таллинна Каарел Оя.

Как ожидается, первым таким днем бесплатного посещения музеев станет 6 февраля.

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