Резкое торможение перед пешеходным переходом закончилось аварией
Сегодня в восемь часов утра в Центр тревоги сообщили, что в Пярну на Таллиннском шоссе, 63, произошло столкновение автомобилей Škoda и Peugeot, пишет Pärnu Postimees.
Сегодня в восемь часов утра в Центр тревоги сообщили, что в Пярну на Таллиннском шоссе, 63, произошло столкновение автомобилей Škoda и Peugeot, пишет Pärnu Postimees.
К счастью, люди в аварии не пострадали, водители были трезвы и с водительскими правами, дальше случаем будем заниматься страховая фирма.
Пресс-секретарь полиции Индрек Хирс заявил, что, по первоначальным данным, Peugeot ехал за автомобилем, который неожиданно для водителя Peugeot затормозил перед пешеходным переходом. Чтобы избежать столкновения, он заехал на полосу встречного движения, где столкнулся с ехавшим навстречу Škoda.
Хирс напоминает всем участникам дорожного движения, что зимой тормозной путь автомобиля значительно увеличивается из-за гололеда, поэтому крайне важно выдерживать дистанцию с машиной, которая едет впереди. Это позволяет своевременно отреагировать даже в том случае, если машина впереди резко затормозит.