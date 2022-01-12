Резкое торможение перед пешеходным переходом закончилось аварией

К счастью, люди в аварии не пострадали, водители были трезвы и с водительскими правами, дальше случаем будем заниматься страховая фирма.

Пресс-секретарь полиции Индрек Хирс заявил, что, по первоначальным данным, Peugeot ехал за автомобилем, который неожиданно для водителя Peugeot затормозил перед пешеходным переходом. Чтобы избежать столкновения, он заехал на полосу встречного движения, где столкнулся с ехавшим навстречу Škoda.