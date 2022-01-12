Цены на бензин в Эстонии установили новый рекорд

Представители топливных компаний сообщили, что причин для роста цен несколько: в Neste указали на общий рост цен на энергоресурсы и события в Казахстане, который ежесуточно добывает около двух миллионов баррелей сырой нефти, половина из которой экспортируется в Европу; в Circle K назвали основной причиной не прекращающийся с 21 декабря рост цен на нефть на мировых рынках, которая подорожала с 72 долларов за баррель 20 декабря до 84 долларов 11 января; в Alexela также указали на рост топливных акцизов, доля которых в реализуемом в Эстонии бензине выросла с 42 центов за литр в 2012 году до 56 центов в настоящее время.