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  • В короткой мужской программе на чемпионате Европы по фигурному катанию пока лидирует Константин Милюков

В короткой мужской программе на чемпионате Европы по фигурному катанию пока лидирует Константин Милюков

Константин Милюков, мужская короткая программа ФОТО: Eero Vabamägi/Postimees

На лед вышло уже 10 спортсменов в мужской короткой программе, первое место у Константина Милюкова – он набрал 69,10 балла. 

Спортсмен откатал программу достаточно чисто, но не без недочетов – одно падение, четверной сальхов не получился.

На втором месте сейчас Давиде Льютон Брейн (Монако) – 67,31 балла, третье место у поляка Корнеля Витковски. У него 66,26 балла.

Ждем выступления Арлета Леванди, ориентировочное время выхода спортсмена на лед 14.37.

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