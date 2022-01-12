В короткой мужской программе на чемпионате Европы по фигурному катанию пока лидирует Константин Милюков
На лед вышло уже 10 спортсменов в мужской короткой программе, первое место у Константина Милюкова – он набрал 69,10 балла.
На лед вышло уже 10 спортсменов в мужской короткой программе, первое место у Константина Милюкова – он набрал 69,10 балла.
Спортсмен откатал программу достаточно чисто, но не без недочетов – одно падение, четверной сальхов не получился.
На втором месте сейчас Давиде Льютон Брейн (Монако) – 67,31 балла, третье место у поляка Корнеля Витковски. У него 66,26 балла.
Ждем выступления Арлета Леванди, ориентировочное время выхода спортсмена на лед 14.37.