Ушел из дома и исчез: полиция просит помощи в поисках 17-летнего юноши

В прошлом бывали случаи, когда Кайдур уходил из дома, не сказав ни слова, и его местонахождение было неизвестно в течение нескольких дней. Тогда полиции удавалось найти юношу как в Тарту, так и в Эльва. И в этот раз он мог отправиться из Эльва в Тарту, но также нельзя исключать, что он находится в каком-то другом месте.