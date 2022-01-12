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  • Ушел из дома и пропал: полиция просит помощи в поисках 17-летнего юноши

Ушел из дома и пропал: полиция просит помощи в поисках 17-летнего юноши

Пропавший 17-летний Кайдур. ФОТО: Lõuna prefektuur

Полиция обратилась за помощью в поисках 17-летнего Кайдура, который 9 января ушел из дома в Эльва и до сих пор не вернулся.

В прошлом бывали случаи, когда Кайдур уходил из дома, не сказав ни слова, и его местонахождение было неизвестно в течение нескольких дней. Тогда полиции удавалось найти юношу как в Тарту, так и в Эльва. И в этот раз он мог отправиться из Эльва в Тарту, но также нельзя исключать, что он находится в других местах.

Кайдур был одет в черную куртку с капюшоном, темные брюки и черные ботинки Nike.

Всех, кто располагает информацией о месте нахождения Кайдура, просят звонить по номеру 112.

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