Ушел из дома и пропал: полиция просит помощи в поисках 17-летнего юноши
Полиция обратилась за помощью в поисках 17-летнего Кайдура, который 9 января ушел из дома в Эльва и до сих пор не вернулся.
Полиция обратилась за помощью в поисках 17-летнего Кайдура, который 9 января ушел из дома в Эльва и до сих пор не вернулся.
В прошлом бывали случаи, когда Кайдур уходил из дома, не сказав ни слова, и его местонахождение было неизвестно в течение нескольких дней. Тогда полиции удавалось найти юношу как в Тарту, так и в Эльва. И в этот раз он мог отправиться из Эльва в Тарту, но также нельзя исключать, что он находится в других местах.
Кайдур был одет в черную куртку с капюшоном, темные брюки и черные ботинки Nike.
Всех, кто располагает информацией о месте нахождения Кайдура, просят звонить по номеру 112.