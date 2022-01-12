Swedbank: большой обзор жилищных кредитов 2021 года
Руководитель сферы жилищных кредитов Swedbank Анне Пяргма на основе данных Swedbank подытожила тенденции развития жилищного кредитования в 2021 году.
Руководитель сферы жилищных кредитов Swedbank Анне Пяргма на основе данных Swedbank подытожила тенденции развития жилищного кредитования в 2021 году.
Весь прошлый год характеризовался исключительно активным рынком недвижимости и жилищного кредитования, который набрал обороты уже во второй половине 2020 года. В 2021 году рост новых жилищных кредитов в Эстонии составил 39%. Говорили о буме и ралли. Некоторые люди, опасаясь роста цен на недвижимость, совершили давно запланированную покупку. В 2021 году на рынке недвижимости совершались сделки с использованием денег, снятых из пенсионных ступеней. Эти деньги использовались в основном для самофинансирования. Реже средства второй ступени использовались для выкупа жилья.
Средний размер жилищного кредита увеличился на 9000 евро и составил 103 000 евро. Средняя сумма кредита варьируется от региона к региону, поскольку цены на недвижимость также варьируются от региона к региону.
В то время как в Таллинне и Харьюмаа средняя сумма кредита была самой большой – 119 000 евро, в Ида-Вирумаа она была самой маленькой – 39 000 евро. Второй по величине средний размер кредита был в Тартумаа – 93 000 евро, далее следуют Рапламаа – 76 000 евро, Пярнумаа – 74 000 евро и Сааремаа – 72 000 евро.
Средний срок кредита в закончившемся году составил 23,9 года. В 2020 году он был 22,4 года. При увеличении суммы кредита следует ожидать некоторого удлинения периода кредитования.
Средняя сумма кредита для покупки нового жилья составила 139 000 евро, в том числе 126 000 евро для квартир и 164 000 евро для домов, включая рядные и парные.
63% наших кредитов на покупку жилья было выдано в Таллинне, Харьюмаа и его окрестностях. На втором месте – Тартумаа с 17%, на третьем – Пярнумаа с 5%. Оставшиеся 15% были распределены по остальной территории Эстонии.
Наибольшая доля заемщиков, 23%, приходилась на возрастную группу 31–35 лет, а доля заемщиков в возрасте 36+ увеличилась по сравнению с 2020 годом. В целом, 51% заемщиков были в возрасте 35 лет и младше, и 49% – в возрасте 35 лет и старше.
Количество заемщиков с доходом до 1500 евро в месяц, в одиночку и с созаемщиком, уменьшается, а количество заемщиков с доходом выше 1500 растет. 58% заемщиков имели чистый доход (самостоятельно и с созаемщиком) более 2000 евро. 27% заемщиков (самостоятельно и с созаемщиком) имели доход более 3000 евро в месяц. Средний доход заемщиков (в одиночку и с созаемщиком) составил 2600 евро, медианный – 2200 евро.
Доля кредитов, взятых со вторым заемщиком, снова снизилась на один процентный пункт и составила в прошедшем году 42%. Можно отметить, что в одиночку на квартиры кредит брали в 2/3 случаев, а на дома – только в 1/3 случаев.
Средняя сумма самофинансирования в 2021 году составила 37 000 евро, что на 3000 евро больше, чем в 2020 году. При этом 77% кредитов имели самофинансирование в размере до 30 000 евро. Для кредитов с гарантией KredEx средний собственный взнос составил 14 600 евро, что на 2600 евро больше, чем в 2020 году.
В 34% кредитов ставка самофинансирования составляла от 15% до 25%, а в 17% – от 10% до 15%, причем последняя группа – это пользователи гарантии KredEx. 15% заемщиков использовали для покрытия самофинансирования имеющуюся недвижимость.
На кредиты, выданные Swedbank, люди реализовали свои мечты следующим образом: 68% купили квартиру и 30% – дом. Остальные – покупка земли и прочие сделки. По сравнению с 2020 годом доля домов (включая парные и рядные) увеличилась на два процентных пункта.
Из приобретенных квартир 56% были построены до 2000 года, а 29% – в период с 2020 по 2021 год. Из домов 42% были построены до 2000 года, а 36% – в период с 2020 по 2021 год.
Из вновь приобретенных активов 82% квартир и домов в совокупности имели энергетический рейтинг A или B. В то же время доля новостроек снизилась, при этом доля квартир снизилась на 1%, а домов (включая двухквартирные и рядные дома) – на 4%. В 2021 году доля новых объектов, приобретенных с помощью кредита, снизилась, поскольку количество объектов, выставленных на продажу, быстро подходило к концу, а значит, у покупателей было меньше выбора. Удлинение сроков строительства привело и к повышению цен.
Средняя сумма кредита составила 109 000 евро, средняя сумма самофинансирования – 14 600 евро. 47% заемщиков (самостоятельно и с созаемщиком) имели доход от 1 000 до 2 000 евро. 43% кредитов были взяты с созаемщиком.
Доля кредитов, взятых со вторым заемщиком, составила 43% для кредитов с гарантией KredEx, что несколько выше обычного среднего показателя. Наибольшая доля заемщиков, 46%, приходилась на возрастную группу 26–30 лет.
Среди регионов можно отметить, что в географическом распределении жилищных кредитов по количеству кредитов, гарантированных KredEx, выделяется Тартумаа. Обычно доля составляет 17%, а с гарантией KredEx – 22%.
Swedbank начал предлагать кредиты на повышение энергоэффективности жилья в конце 2020 года, а в 2021 году на повышение энергоэффективности индивидуальных, парных и рядных домов в Эстонии было выдано 8,5 млн евро. Средняя сумма кредита на повышение энергоэффективности жилья составила 42 000 евро. Большинство людей использовали кредит для утепления дома. Это было сделано путем замены окон, дверей и систем отопления, а также установки солнечных батарей для снижения расходов на отопление.
Разработки в области онлайн-банкинга, завершенные несколько лет назад, позволяют подавать заявки и подписывать кредиты в цифровом формате. Кроме того, в течение многих лет мы предоставляем консультации заявителям на получение кредита по телефону, без необходимости посещения банковской конторы. В ситуации с коронавирусом взять жилищный кредит без личной встречи с клиент-менеджером – единственный вариант.
Для клиент-менеджеров рабочая среда была привычной, а соискатели кредита, возможно, удивлялись тому, насколько гладко проходил процесс получения кредита. Мы получили много одобрительных отзывов и благодарностей от клиентов за оформление кредита на покупку жилья через цифровые каналы.
В 2021 году мы добавили отличное решение для удаленного проведения нотариальных операций. Спасибо нотариусам за внедрение! Более 30% операций Swedbank в настоящее время осуществляются дистанционно (10% в конце 2020 года), и тенденция к росту очевидна.
Средний срок погашения кредита на момент подписания кредитного договора составляет 23 года, однако фактический средний срок погашения кредита короче. Заемщики досрочно погашают свои кредиты при продаже недвижимости, чтобы купить новую недвижимость с новым кредитом. Независимо от количества лет, на которые взят кредит, или фактического срока погашения, разумно сообщить банку, если у вас возникли трудности с выплатами. Если вы сообщите о трудностях с оплатой, то сможете обсудить ситуацию с кредитным специалистом и найти краткосрочное решение, а также рассмотреть более долгосрочные решения.
Наиболее распространенным временным послаблением является платежный отпуск по основным выплатам.
Следует понимать, что платежные трудности – не повод стыдиться, поскольку при долгосрочном кредите это – реальный риск, который не всегда возможно предвидеть. В такой ситуации банк всегда заинтересован поддержать клиента в преодолении трудностей и восстановлении платежеспособности. Основными причинами трудностей с выплатами являются: потеря работы, т. е. снижение дохода заемщика или члена семьи; длительная болезнь или смерть заемщика или члена семьи, ведущая к снижению дохода; чрезмерная закредитованность, т. е. взятие новых кредитов, в результате чего обязательства составляют неоправданно высокую долю дохода.
В 2021 году более 8000 клиентов Swedbank стали владельцами нового жилья. Мы желаем им и всем остальным домовладельцам счастливых минут в собственном жилье и всего наилучшего в наступившем году! Пусть мечты сбываются!