Swedbank: большой обзор жилищных кредитов 2021 года

Весь прошлый год характеризовался исключительно активным рынком недвижимости и жилищного кредитования, который набрал обороты уже во второй половине 2020 года. В 2021 году рост новых жилищных кредитов в Эстонии составил 39%. Говорили о буме и ралли. Некоторые люди, опасаясь роста цен на недвижимость, совершили давно запланированную покупку. В 2021 году на рынке недвижимости совершались сделки с использованием денег, снятых из пенсионных ступеней. Эти деньги использовались в основном для самофинансирования. Реже средства второй ступени использовались для выкупа жилья.

Средний размер жилищного кредита

Средний размер жилищного кредита увеличился на 9000 евро и составил 103 000 евро. Средняя сумма кредита варьируется от региона к региону, поскольку цены на недвижимость также варьируются от региона к региону.

В то время как в Таллинне и Харьюмаа средняя сумма кредита была самой большой – 119 000 евро, в Ида-Вирумаа она была самой маленькой – 39 000 евро. Второй по величине средний размер кредита был в Тартумаа – 93 000 евро, далее следуют Рапламаа – 76 000 евро, Пярнумаа – 74 000 евро и Сааремаа – 72 000 евро.

Средний срок кредита в закончившемся году составил 23,9 года. В 2020 году он был 22,4 года. При увеличении суммы кредита следует ожидать некоторого удлинения периода кредитования.

Средняя сумма кредита для покупки нового жилья составила 139 000 евро, в том числе 126 000 евро для квартир и 164 000 евро для домов, включая рядные и парные.

Средний заемщик

63% наших кредитов на покупку жилья было выдано в Таллинне, Харьюмаа и его окрестностях. На втором месте – Тартумаа с 17%, на третьем – Пярнумаа с 5%. Оставшиеся 15% были распределены по остальной территории Эстонии.

Наибольшая доля заемщиков, 23%, приходилась на возрастную группу 31–35 лет, а доля заемщиков в возрасте 36+ увеличилась по сравнению с 2020 годом. В целом, 51% заемщиков были в возрасте 35 лет и младше, и 49% – в возрасте 35 лет и старше.

Количество заемщиков с доходом до 1500 евро в месяц, в одиночку и с созаемщиком, уменьшается, а количество заемщиков с доходом выше 1500 растет. 58% заемщиков имели чистый доход (самостоятельно и с созаемщиком) более 2000 евро. 27% заемщиков (самостоятельно и с созаемщиком) имели доход более 3000 евро в месяц. Средний доход заемщиков (в одиночку и с созаемщиком) составил 2600 евро, медианный – 2200 евро.

Кредиты, взятые на двоих

Доля кредитов, взятых со вторым заемщиком, снова снизилась на один процентный пункт и составила в прошедшем году 42%. Можно отметить, что в одиночку на квартиры кредит брали в 2/3 случаев, а на дома – только в 1/3 случаев.

Самофинансирование

Средняя сумма самофинансирования в 2021 году составила 37 000 евро, что на 3000 евро больше, чем в 2020 году. При этом 77% кредитов имели самофинансирование в размере до 30 000 евро. Для кредитов с гарантией KredEx средний собственный взнос составил 14 600 евро, что на 2600 евро больше, чем в 2020 году.