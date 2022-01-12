В Москве выдан первый паспорт негражданина

По ее словам, он более двух лет провел в Центре временного содержания иностранных граждан в Сахарово, поскольку его не могли депортировать ни в одну страну из-за отсутствия какого-либо гражданства. Хакимджанов указал, что родился в Душанбе, а в возрасте пяти лет переехал с семьей в Астрахань. При этом он не посещал школу, "уже по малолетству в тюрьму попал, и дальше так и пошло", сообщила далее Меркачева. Отсутствие гражданства выяснилось при его последнем задержании полицией.