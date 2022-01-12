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В Москве выдан первый паспорт негражданина

Российский флаг. ФОТО: Kirsty O'Connor/PA Wire/PA Images

Первое временное удостоверение личности в Москве в соответствии с новым законом выдали 53-летнему мужчине, который два года провел в миграционном центре в Сахарово, пишет Deutsche Welle.

Власти Москвы впервые выдали временное удостоверение личности человеку без гражданства. Обладателем первого "паспорта негражданина" стал 53-летний Якубджан Хакимджанов, сообщила во вторник, 11 января, РИА "Новости" член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.

По ее словам, он более двух лет провел в Центре временного содержания иностранных граждан в Сахарово, поскольку его не могли депортировать ни в одну страну из-за отсутствия какого-либо гражданства. Хакимджанов указал, что родился в Душанбе, а в возрасте пяти лет переехал с семьей в Астрахань. При этом он не посещал школу, "уже по малолетству в тюрьму попал, и дальше так и пошло", сообщила далее Меркачева. Отсутствие гражданства выяснилось при его последнем задержании полицией.

Закон о предоставлении зеленых "паспортов неграждан" президент РФ Владимир Путин подписал в феврале прошлого года, в августе он вступил в силу. Удостоверение могут получить люди, лишившиеся российского гражданства по решению суда, а также граждане бывшего СССР, не сменившие паспорт на российский. Документ выдается на 10 лет и предполагает право на трудовую деятельность.

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