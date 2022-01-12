Департамент здоровья: ожидаем по 3000 зараженных в день

Число R увеличилось в северном регионе (R = 1,42), восточном регионе (R = 1,35) и западном регионе (R = 1,25). В южном районе R несколько снизилось (R = 1,15).

По прогнозу Департамента здоровья, на этой неделе можно ожидать 17 000 заражений за неделю. «Через несколько дней число инфицированных может достичь 3000 человек в день», — говорится в сообщении Департамента здоровья.

«В первую неделю доля штаммов с подозрением на "омикрон" продолжала увеличиваться. Учитывая увеличение числа контактов в праздничные дни, окончание праздничного периода, растущую долю омикрон-штамма, рост заболеваемости в крупных уездах (на 72% в Харьюмаа, в Ида-Вирумаа на 33%), вполне вероятно, что рост заболеваемости будет продолжаться еще быстрее", - добавили в департаменте.

В Эстонии выявлено более 11 500 человек с подозрением на заражение омикрон-штаммом. «Доля омикрон-штамма составляет около 80,2 процента», — сообщил департамент.

58,8 процента инфицированных штаммом имеют легкое течение болезни. Основными симптомами являются жар и насморк (более 50 процентов). В госпитализации нуждались пять человек, трое из них не были вакцинированы.

Численность зараженных "омикроном" по уездам: 40% в Тартумаа, 41,5% в Харьюмаа, 2,3% в Пярнумаа, 1,8% в Ляэне-Вирумаа и 1% в Вильяндимаа. В других уездах менее одного процента.

На прошлой неделе от коронавируса скончались 16 человек в возрасте от 63 до 92 лет, 14 из которых не были вакцинированы, в том числе один находился в процессе вакцинации. Курс вакцинации был завершен у двух лиц, умерших в течение последних двух недель, их возраст составлял 77 и 86 лет. Почти у всех умерших были сопутствующие заболевания.

Помимо коронавируса заражаются и гриппом

Число людей, заболевших гриппом, увеличилось на 45 процентов. Госпитализация в связи с гриппом увеличились более чем на 200 процентов, причем около половины пациентов старше 65 лет.

«В Таллинне, Ляэне-Вирумаа и Нарве зарегистрировано несколько вспышек, связанных с вирусом гриппа, одна вспышка произошла в больнице. Трое пациентов с сопутствующими заболеваниями в возрасте 72, 81 и 82 лет скончались от осложнений гриппа», - говорится в сообщении. Никто из них не был привит от гриппа.