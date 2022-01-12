В короткой мужской программе на чемпионате Европы по фигурному катанию 2022 лидирует Никита Старостин

Спортсмену 19 лет, это его дебют на чемпионате Европы. В целом программа хороша, судьи высоко оценили его катание – 72,12 балла.

На втором месте сейчас Константин Милюков (69,10 балла), на третьем – Славик Айрапетян (Армения). Спортсмену 25 лет, его дебют состоялся в 2012 году. Он удачно выступил на ЧЕ 2018 – занял 15-е место. На чемпионате Европы 2022 он отлично исполнил тройной аксель и тройной флип. На каскаде тройной сальхов-двойной тулуп потерял баллы.