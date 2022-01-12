Картина дня: подача ходатайств о пособии на электричество, акция протеста EKRE и растущее число заражений

Коронавирус выявлен у 2202 жителей Эстонии

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 8985 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 2202. Скончались четыре человека с коронавирусом. Читать далее...

Министр: уверяю, космические цены – это временно

Население в шоке от роста цен. Правительство пока только обещает новые меры поддержки, в том числе и для среднего класса, но счета продолжают расти. Не пора ли вспомнить о людях? На вопросы Rus.Postimees ответил министр госуправления Яак Ааб (Центристская партия). Читать далее...

Цены на бензин в Эстонии установили новый рекорд

Утром 12 января цены на бензин в крупных сетях автозаправочных станций повысились до 1,599 евро за литр, что является историческим рекордом в Эстонии. Читать далее...

Не все могут справиться с подачей ходатайства о пособии на электричество

Прием заявлений о компенсации цен на электричество из 79 самоуправлений Эстонии начали 49, но телефоны чиновников красные уже месяц — о компенсациях на уровне государства начали говорить намного раньше, чем самоуправления к этому подготовились. Читать далее...

Майнинг криптовалюты стал причиной введения платы за электричество в студенческом общежитии

Когда студент Вильяндиского училища сообщил отцу, что в январе к плате за аренду места в общежитии добавляется счет за электричество в боксе, тот впал в недоумение: «О цене за аренду договорились же еще осенью», - говорит Яанари Кийслер. Он задался вопросом: если в боксе живут два человека, один из которых круглосуточно играет на мощном компьютере, а у второго компьютера нет и он тратит электричество только на зарядку телефона и на несколько минут включает микроволновку, должен ли он оплачивать счета за электричество за других? Читать далее...

«Снизить цену на электричество!»: EKRE организует на площади Вабадузе акцию протеста

В полдень 22 января Эстонская консервативная народная партия (EKRE) организует на площади Вабадузе в Таллинне акцию протеста, чтобы выразить свое возмущение экономической политикой правительства и потребовать снижения цен на электроэнергию. Читать далее...

Пресс-конференция 〉 Пункты тестирования в порту, аэропорту и на Нарвском погранпункте закрываются

Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие заведующая отделом инфекционных заболеваний Департамента здоровья Ханна Сепп и консультант департамента, профессор математической статистики Тартуского университета Криста Фишер. Читать далее...

Судьба Пунане РЭТ: от банковского беспредела до национального достояния

Есть в Таллинне здания, горячо любимые и горожанами, и теми, кто давно живет по обе стороны границы. Эти дома не блещут красотой, да и от их первоначального облика мало что осталось. Но их помнят, потому что с ними связаны воспоминания. Разные - и светлые, и печальные. Сколько людей - столько и воспоминаний. Читать далее...

Эксперт: как правильно организовать процесс продажи квартиры, чтобы не остаться на улице

Продолжаем публиковать советы специалистов ​компании по недвижимости Domus Kinnisvara, как правильно организовать процесс продажи своей квартиры или дома, если вы хотите заняться этим с виду простым процессом самостоятельно. Сегодня расскажем о процессе продажи. Читать далее...

Карис: Европа не может быть снова разделена железным занавесом

Находящийся в среду и четверг с рабочим визитом в Брюсселе президент Алар Карис сказал перед встречей с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, что Европа не может быть снова разделена железным занавесом. Читать далее...

Началась первая с 2019 года встреча Совета НАТО - РФ

В Брюсселе началось первое с 2019 года заседание Совета НАТО - Россия. В переговорах в среду, 12 января, участвуют представители 30 стран Североатлантического альянса и генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг. Читать далее...

Каллас о высоких ценах на электричество: не все пенсионеры нуждаются в помощи, моим родителям помощь не нужна