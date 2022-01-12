Картина дня: подача ходатайств о пособии на электричество, акция протеста EKRE и растущее число заражений
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 12 января.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 12 января.
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 8985 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 2202. Скончались четыре человека с коронавирусом. Читать далее...
Население в шоке от роста цен. Правительство пока только обещает новые меры поддержки, в том числе и для среднего класса, но счета продолжают расти. Не пора ли вспомнить о людях? На вопросы Rus.Postimees ответил министр госуправления Яак Ааб (Центристская партия). Читать далее...
Утром 12 января цены на бензин в крупных сетях автозаправочных станций повысились до 1,599 евро за литр, что является историческим рекордом в Эстонии. Читать далее...
Прием заявлений о компенсации цен на электричество из 79 самоуправлений Эстонии начали 49, но телефоны чиновников красные уже месяц — о компенсациях на уровне государства начали говорить намного раньше, чем самоуправления к этому подготовились. Читать далее...
Когда студент Вильяндиского училища сообщил отцу, что в январе к плате за аренду места в общежитии добавляется счет за электричество в боксе, тот впал в недоумение: «О цене за аренду договорились же еще осенью», - говорит Яанари Кийслер. Он задался вопросом: если в боксе живут два человека, один из которых круглосуточно играет на мощном компьютере, а у второго компьютера нет и он тратит электричество только на зарядку телефона и на несколько минут включает микроволновку, должен ли он оплачивать счета за электричество за других? Читать далее...
В полдень 22 января Эстонская консервативная народная партия (EKRE) организует на площади Вабадузе в Таллинне акцию протеста, чтобы выразить свое возмущение экономической политикой правительства и потребовать снижения цен на электроэнергию. Читать далее...
Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие заведующая отделом инфекционных заболеваний Департамента здоровья Ханна Сепп и консультант департамента, профессор математической статистики Тартуского университета Криста Фишер. Читать далее...
Есть в Таллинне здания, горячо любимые и горожанами, и теми, кто давно живет по обе стороны границы. Эти дома не блещут красотой, да и от их первоначального облика мало что осталось. Но их помнят, потому что с ними связаны воспоминания. Разные - и светлые, и печальные. Сколько людей - столько и воспоминаний. Читать далее...
Продолжаем публиковать советы специалистов компании по недвижимости Domus Kinnisvara, как правильно организовать процесс продажи своей квартиры или дома, если вы хотите заняться этим с виду простым процессом самостоятельно. Сегодня расскажем о процессе продажи. Читать далее...
Находящийся в среду и четверг с рабочим визитом в Брюсселе президент Алар Карис сказал перед встречей с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, что Европа не может быть снова разделена железным занавесом. Читать далее...
В Брюсселе началось первое с 2019 года заседание Совета НАТО - Россия. В переговорах в среду, 12 января, участвуют представители 30 стран Североатлантического альянса и генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг. Читать далее...
Отвечая на вопросы депутатов парламента на инфочасе, премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) сказала, что не все пенсионеры нуждаются в помощи: «Мои родители пенсионеры, им помощь не нужна. Для них выделение такого пособия в действительности означало бы, что кто-то другой получит меньше, если это делать автоматически». Читать далее...