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  • Мужчина оформил на сожительницу кредиты на десятки тысяч евро и украл с ее счета деньги

Мужчина оформил на сожительницу кредиты на десятки тысяч евро и украл с ее счета деньги

Фото иллюстративное. ФОТО: Caro/Thomas Ruffer/

По данным Пыхьяской префектуры, 29-летний мужчина украл деньги со счета своей сожительницы и оформил на нее кредиты в двух банках.

Во вторник, 11 января полиция получила сообщение, что сожитель живущей в Пыхья-Таллинне 27-летней девушки нашел пароли от ее ИД-карты и оформил на ее имя Smart-ID. Благодаря этому мужчина смог открыть на ее имя счета в двух банках и на ее имя оформил кредиты на общую сумму 33 000 евро. Также на свой счет с ее он перевел 1350 евро. Ущерб превышает 35 000 евро.

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