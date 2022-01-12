Мужчина оформил на сожительницу кредиты на десятки тысяч евро и украл с ее счета деньги

Во вторник, 11 января полиция получила сообщение, что сожитель живущей в Пыхья-Таллинне 27-летней девушки нашел пароли от ее ИД-карты и оформил на ее имя Smart-ID. Благодаря этому мужчина смог открыть на ее имя счета в двух банках и на ее имя оформил кредиты на общую сумму 33 000 евро. Также на свой счет с ее он перевел 1350 евро. Ущерб превышает 35 000 евро.