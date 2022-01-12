Столтенберг сообщил о сложных переговорах НАТО с Россией

Об этом Столтенберг рассказал на пресс-конференции по итогам Совета Россия-НАТО. "У нас было очень серьезное и прямое обсуждение темы Украины", - отметил он.

Как передал корреспондент "Интерфакса", переговоры представителей России и НАТО по гарантиям безопасности продолжались четыре часа.

В миссии США при НАТО по итогам переговоров заявили, что Совет Россия-НАТО остается важной площадкой для диалога, "особенно когда напряженность так высока".

"В ходе переговоров с представителями России, союзники заявили, что НАТО остается привержена двухтрековому подходу диалога и сдерживания", - говорится в сообщении, опубликованном в твиттере миссии.

Как сообщалось, в состав российской межведомственной делегации вошли представители Минобороны и МИД РФ, дипведомство представляет замминистра Александр Грушко. Со стороны альянса председательствовал на встрече Столтенберг, также в ней приняли участие представители всех стран-членов НАТО.