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Департамент здоровья Финляндии предлагает полностью закрыть бары на три недели

Алкогольная вечеринка. Иллюстративное фото. ФОТО: Shutterstock

Ведомство здравоохранения и социального развития Финляндии (THL) предлагает на три недели полностью закрыть бары и ночные клубы, сообщает газета Ilta-Sanomat

 

По информации газеты, эта информация содержится в отчете ведомства, составленном для министерства социального обеспечения и здравоохранения. В отчете THL выступает за временную приостановку деятельности баров, ночных клубов и караоке-баров, передает Yle.

THL подчеркивает, что решение о закрытии должно вступить в силу в кратчайшие сроки.

В то же время отмечается, что полное закрытие ресторанов возможно только при принятии специального закона, на рассмотрение которого может уйти несколько недель.

С сегодняшнего дня действует указ, в соответствии с которым все рестораны должны закрываться не позднее 18.00.

С завтрашнего дня рестораны в Финляндии должны будут закрываться в шесть вечера.

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