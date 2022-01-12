Департамент здоровья Финляндии предлагает полностью закрыть бары на три недели
Ведомство здравоохранения и социального развития Финляндии (THL) предлагает на три недели полностью закрыть бары и ночные клубы, сообщает газета Ilta-Sanomat
Ведомство здравоохранения и социального развития Финляндии (THL) предлагает на три недели полностью закрыть бары и ночные клубы, сообщает газета Ilta-Sanomat
По информации газеты, эта информация содержится в отчете ведомства, составленном для министерства социального обеспечения и здравоохранения. В отчете THL выступает за временную приостановку деятельности баров, ночных клубов и караоке-баров, передает Yle.
THL подчеркивает, что решение о закрытии должно вступить в силу в кратчайшие сроки.
В то же время отмечается, что полное закрытие ресторанов возможно только при принятии специального закона, на рассмотрение которого может уйти несколько недель.
С сегодняшнего дня действует указ, в соответствии с которым все рестораны должны закрываться не позднее 18.00.
С завтрашнего дня рестораны в Финляндии должны будут закрываться в шесть вечера.