Департамент здоровья Финляндии предлагает полностью закрыть бары на три недели

По информации газеты, эта информация содержится в отчете ведомства, составленном для министерства социального обеспечения и здравоохранения. В отчете THL выступает за временную приостановку деятельности баров, ночных клубов и караоке-баров, передает Yle.

THL подчеркивает, что решение о закрытии должно вступить в силу в кратчайшие сроки.

В то же время отмечается, что полное закрытие ресторанов возможно только при принятии специального закона, на рассмотрение которого может уйти несколько недель.

С сегодняшнего дня действует указ, в соответствии с которым все рестораны должны закрываться не позднее 18.00.