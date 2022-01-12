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Первая ракетка мира Новак Джокович заявил, что его агент ошибся при заполнении декларации для въезда в Австралию, указав, что теннисист в течение 14 дней перед поездкой находился в одном месте.

По различным постам в соцсетях очевидно, что проживающий в Монте-Карло Джокович провел Рождество в Сербии, а в Мельбурн 4 января улетал из Испании.

Накануне начинающая шведская теннисистка Валери Хастрём сказала, что фотографировалась с Джоковичем 2 января в теннисном клубе в Марбелье. Это значит, что серб провел в Испании как минимум несколько дней.

Джокович назвал ошибку своего агента, которому было поручено заполнение документов, человеческим фактором.

"Мой агент искренне извиняется за административную ошибку, в результате которой он заполнил неправильно графы о моих перемещениях перед поездкой в Австралию, - говорится в заявлении Джоковича. - Это просто человеческая ошибка, а не что-то умышленное".

Предоставление неверной информации во въездной декларации по австралийским законам влечет за собой штраф, а в ряде случаев и тюремное заключение.

Заявление Джоковича

Теннисист также признался, что 14 декабря посещал баскетбольный матч в Белграде, после которого у некоторых присутствовавших там людей тест на коронавирус дал положительный результат.

"Несмотря на отсутствие симптомов ковида, я сдал экспресс-тест 16 декабря, который был отрицательным, и также сдал ПЦР-тест в тот же день", - написал он в "Инстаграме".

Судя по постам Джоковича в "Твиттере" от 17 декабря, в тот день он участвовал в торжественной церемонии в Белграде по случаю появления его именной сербской почтовой марки. На фотографиях он стоит без маски и жмет руки участнкикам церемонии. Кроме того, сообщается, что на мероприятии присутствовало много детей, так как акция была связана с детской благотворительностью.

Из его последнего заявления следует, что тогда он еще не знал о положительном результате ПЦР-теста. Однако, согласно некоторым источникам, анализы были проведены в течение одного дня, и ответ из лаборатории пришел уже в 20:20 16 декабря.

По словам серба, единственное мероприятие, в котором он принял участие, уже зная о своем диагнозе, было интервью французскому спортивному изданию L'Equipe с последовавшей фотосессией. Джокович рассказал, что не хотел подводить журналиста, но предпринял необходимые меры безопасности - соблюдал дистанцию и снял маску только во время фотосессии. При этом он не уточнил, был ли журналист французского издания предупрежден, что теннисист в тот момент являлся носителем ковида.

В своем заявлении Джокович подчеркнул, что неверно оценил ситуацию, и ему следовало перенести интервью. Все другие мероприятия, в которых он собирался принять участие, были отменены.

Выслать нельзя оставить

Министр по вопросам миграции Австралии Алекс Хоук по-прежнему может повторно аннулировать визу Новака Джоковича.

В первый раз это произошло 5 января при въезде теннисиста в страну. Пограничная служба аэропорта в Мельбурне сочла, что Джокович не предоставил достаточных оснований для въезда без вакцинации.

Исключение, сделанное для него организаторами турнира Australian Open, таким основанием не является.

10 января суд отменил решение пограничников и разрешил Джоковичу остаться в Австралии для участия в турнире "Большого шлема", который начнется 17 января.