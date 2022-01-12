В общей сложности на короткую программу спортивных пар зарегистрирована 21 пара. В первых трех разминках на лед выйдут по три пары, в оставшихся трех - по четыре пары. В шестой разминке фавориты - российские пары Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Тарасова и Морозов покажут короткие программы. Ориентировочное время выхода на лед россиян - 21.51. Эстонские спортсмены в этом виде состязаний участия не принимают.