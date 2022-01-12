Ныгене: не рынок формирует цены на электричество, а Eesti Energia

«Нам говорят, что цену формирует рынок, но никто не приказывает Eesti Energia продавать электроэнергию рынку по высокой цене, если себестоимость составляет 30 евро за мегаватт-час. Если добавить 82 евро за квоту на CO2, общая цена составит 112 евро за мегаватт-час», — пояснил Ныгене.

Завтра цена электроэнергии в Эстонии составит 152, а сегодня 182 евро. Если бы Eesti Energia компенсировали квоту на выбросы CO2, то цена была бы на 82 евро дешевле.

«На мой взгляд, сейчас не рынок формирует цену, а Eesti Energia, скорее всего, формирует рыночную цену в нашем регионе», — отметил Ныгене.

Сегодняшнее и завтрашнее движение энергии NordPool, по сути, одно и то же: она поступает из Финляндии, и идет из Эстонии в Латвию настолько, насколько позволяет провод.

По оценке Ныгене, оправданным является вопрос, по какой цене Eesti Energia продает электроэнергию на бирже сегодня и завтра, что определяет такую высокую сегодняшнюю и завтрашнюю цену в Эстонии.