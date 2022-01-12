Судно Viking Line столкнулось с причалом в Хельсинки: рейс отменен

По данным финской прессы, сообщившей об аварии, на борту было всего 204 пассажира, чей рейс в Стокгольм, к сожалению, откладывается. Завтрашний рейс из Стокгольма в Хельсинки также отменен. Известно, что никто не пострадал, и корабль не ушел под воду. Причины аварии выясняются.