Судно Viking Line столкнулось с причалом в Хельсинки: рейс отменен
Пассажирское судно Viking Line Gabriella, направлявшееся в Стокгольм, сегодня около 17:00 столкнулось с причалом в Хельсинки.
Пассажирское судно Viking Line Gabriella, направлявшееся в Стокгольм, сегодня около 17:00 столкнулось с причалом в Хельсинки.
По данным финской прессы, сообщившей об аварии, на борту было всего 204 пассажира, чей рейс в Стокгольм, к сожалению, откладывается. Завтрашний рейс из Стокгольма в Хельсинки также отменен. Известно, что никто не пострадал, и корабль не ушел под воду. Причины аварии выясняются.
Суда Viking Line в последние годы побывали в нескольких авариях, в сентябре 2020 года пассажирское судно Amorella село на мель на Аландских островах, а в ноябре 2020 года судно Grace столкнулось с причалом.