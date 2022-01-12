По мнению реформистов, предложенное Центристской партией выделение денег для компенсации всех счетов за электроэнергию является популистским и нереально дорогим. Центристская партия желает найти компромисс в правительстве и уверена в необходимости дополнительных мер поддержки, пишет Postimees.

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После волны возмущения по поводу высоких счетов за электроэнергию в декабре, Центристская партия решила во вторник вечером выступить со словами, которые все так жаждали услышать: на 170 млн евро мы оплатим наполовину все счета и сделаем это немедленно.

Белкам эта идея, конечно, не понравилась. «На самом деле идет популистская гонка. 170 миллионов? У нас уже идет 110 миллионов на финансирование высшего образования», — сказала Postimees премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ).

Отвечая на вопрос Рийгикогу о пенсионерах, попавших в беду, Каллас сказала, что не всем пенсионерам нужна помощь. «Мои родители пенсионеры, им помощь не нужна. Для них выделение такого пособия в действительности означало бы, что кто-то другой получит меньше, если это делать автоматически», — сказала Каллас.