Венди Шерман. ФОТО: PABLO PORCIUNCULA

США согласны на дальнейшие контакты с Россией, но некоторые из предложений Москвы неприемлемы для Вашингтона, заявила в среду первый заместитель госсекретаря США Венди Шерман.

«Некоторые из их предложений неприемлемы для нас по определению. Мы не согласимся с тем, что НАТО не может расширяться дальше, мы не согласимся вернуться к 1997 году», - сказала Шерман на пресс-конференции в Брюсселе после переговоров НАТО с Россией в среду.

«Но есть многое, где мы можем работать вместе», - добавила она, упомянув снижение риска конфликтов и режим контроля над вооружениями.

Шерман отметила, что США готовы к новым контактам с Россией, но пообещала, что Вашингтон будет координировать свои действия и делиться выводами с партнерами по НАТО и с ОБСЕ.

Кто такая Венди Шерман и почему ее считают одной из самых влиятельных дипломатов в мире? Рассказывает корреспондент Би-би-си в Вашингтоне Тара Маккелви.

Венди Шерман за глаза называют Серебряной лисой из-за ее серебристо-белой шевелюры и незаурядной хитрости при заключении сделок. В среду она участвовала в американо-российских переговорах в Европе.

Шерман - заместитель госсекретаря США, это одна из высших должностей в министерстве. На этой неделе она встречалась с российскими официальными лицами, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины. Ставки на этих переговорах высоки.

Президент России Владимир Путин разместил около 100 тысяч российских военнослужащих вблизи границы с Украиной, что вызвало на Западе опасения по поводу возможного вторжения. От западных стран последовали предупреждения.

Американские официальные лица надеются разрядить напряженную ситуацию путем переговоров с Россией, и Шерман тут в своей стихии.

В Вашингтоне она известна своими резкими манерами, и при этом имеет немалый опыт решения сложных вопросов.

При президенте Билле Клинтоне она пыталась выработать соглашение с КНДР, призванное остановить усилия Пхеньяна по созданию ядерного оружия.

В 2011 году Шерман возглавила переговоры американской команды с Ираном. В итоге она помогла выработать в 2015 году историческое ядерное соглашение между Ираном и западными странами - США, Великобританией, Францией, Китаем, Россией и Германией (хотя пришедший на смену Бараку Обаме Дональд Трамп разорвал сделку, переговоры о возвращении Ирана к соблюдению ее условий начались в мае, вскоре после того, как Белый дом занял Джо Байден).

Тогда Венди Шерман рассказывала о том, что ее пол никак не мешал переговорному процессу, хотя в Исламской Республике Иран действуют строгие правила в отношении социального взаимодействия между мужчинами и женщинами.

«Когда я сидела напротив иранцев, я была Соединенными Штатами Америки, и, возможно, будучи женщиной, я могу говорить некоторые вещи, которые не кажутся жесткими, но когда я становлюсь жесткой и у меня "падает шторка", это производит сильное впечатление, потому что никто этого не ждет», - говорила она.

У 72-летней Шерман бледная кожа и коротко подстриженные седые волосы стального оттенка, и, несмотря на изнурительный характер переговоров, она всегда выглядит собранной. «Всегда с иголочки», - говорит британский дипломат, работавший с ней на международных переговорах.

Свое прозвище она получила от иранцев, которые стали называть ее "Лисицей" из-за ее незаурядной хитрости при ведении переговоров. Ее коллегам из Госдепартамента прозвище пришлось по душе, и во время переговоров они носили футболки с надписью Серебряная лиса.

Коллеги Шерман из Госдепа говорят, что наблюдают за тем, как она участвует в международных дискуссиях, с восхищением, а иногда и с легким страхом.

«Она быстро соображает, - говорит Джеймс Джеффри, бывший посол США в Турции, которому доводилось наблюдать за работой Шерман. - И очень напористая».

Она развивала свои дипломатические способности необычным образом: после учебы в Школе социальной работы Университета Мэриленда Шерман помогала детям в Балтиморе, нуждавшимся в приемной семье.

Работая в социальной сфере в 1980-х годах, Шерман разочаровалась в ее методах помощи детям, подвергшимся жестокому обращению, поэтому занялась общественной детальностью, чтобы изменить систему. Она получила должность директора государственного управления по защите детей и приобрела репутацию политического деятеля.

Несколько лет спустя Шерман попала в администрацию Клинтона, впоследствии став первой женщиной-заместителем министра по политическим вопросам.

На этой неделе ей предстоит применить все свои навыки.

Как говорят аналитики, переговоры с Россией были особенно изнурительными, и Шерман потребуются все дипломатические уловки, на которые она способна, чтобы достичь цели - избежать большой войны в Европе.

Графика - расширение НАТО с 1997 года ФОТО: BBC

В понедельник в Женеве она встретилась с российскими официальными лицами, в том числе с заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым. В среду она провела переговоры на встрече НАТО в Брюсселе, а в четверг ее ждут еще одни переговоры - в Вене.

Россия выдвинула свои требования: официальные лица США должны дать гарантии, что не будут расширять НАТО на восток, и исключить возможность вступления Украины в НАТО.

Пока переговоры между официальными лицами США и России зашли в тупик. «Мы проявили твердость», - сказала Шерман журналистам после переговоров в Женеве.