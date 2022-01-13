Таллинн организует для квартирных товариществ вебинар о компенсации расходов на энергоресурсы

Вебинар пройдет на платформе YouTube и затем будет доступен для просмотра в записи. Ссылка на трансляцию с синхронным переводом на русский язык: https://youtu.be/Xc9jMpJ4YLM. Вопросы выступающим смогут задавать только зарегистрированные пользователи YouTube (в комментариях)..

Информацией о важных аспектах выплаты компенсации с представителями квартирных товариществ поделится главный специалист Министерства финансов из отдела управления финансами местных самоуправлений Пирет Цахкна. Также будут участвовать представители Таллиннского департамента социальной помощи и здравоохранения – руководитель департамента Раймо Саади и ведущий специалист отдела социальных услуг и пособий Улли Луйде.

Связанная с компенсацией затрат на энергоресурсы инструкция для квартирных товариществ (на эстонском языке) доступна на сайте Министерства финансов.

В Таллинне подача ходатайств о компенсации начнется в понедельник, 17 января. Можно подавать ходатайства о частичной компенсации расходов на электричество, газ и отопление за период с сентября прошлого по март текущего года. Для компенсации понесенных в сентябре расходов заявление необходимо подать не позднее февраля. В марте можно подать ходатайство о возмещении расходов, которые возникли начиная с октября.

Предназначенную для подачи ходатайств электронную среду самообслуживания (https://taotlen.tallinn.ee/) планируется открыть в понедельник, 17 января. В качестве альтернативы можно будет забронировать время приема в отделе социального обеспечения районных управ, работники которых при необходимости помогут с подачей ходатайств. В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции при подаче ходатайства рекомендуется отдать предпочтение электронному самообслуживанию.

Город Таллинн открыл специальную инфолинию для обращений с вопросами о компенсации. Горожане и представители квартирных товариществ могут задать вопросы по телефону 600 6300. Инфолиния работает по понедельникам с 8.15 до 17.45, со вторника по четверг с 8.15 до 16.45 и по пятницам с 8.15 до 15.45.

В прилагаемых к ходатайству о компенсации счетах объем потребления электроэнергии должен быть указан в мегаватт-часах или киловатт-часах; объем потребления газа может быть указан в кубометрах. Если квартирное товарищество при отоплении многоквартирного дома использует электричество или газ, то также можно ходатайствовать о компенсации возросших затрат на электричество и газ, использованных для отопления. Подтвердить эти расходы можно с помощью счета квартирного товарищества, в котором наряду с бытовым потреблением отдельно указан и объем электричества (в киловатт-часах или мегаватт-часах) или газа (в кубометрах, киловатт-часах или мегаватт-часах), затраченного на отопление квартиры. При необходимости для получения этих документов можно обратиться в квартирное товарищество.

Выплатой пособия будет заниматься отдел социального обеспечения районной управы, на территории которой проживает человек согласно данным регистра народонаселения. За один раз можно ходатайствовать о получении пособия за период до пяти месяцев. Таким образом, в целях экономии времени при желании можно ходатайствовать о выплате компенсации сразу за несколько месяцев.