Коронавирус: ВОЗ предлагает сокращать частоту бустеров, в Канаде вводят налог на непривитых

Повторные прививки не спасут

Всемирная организация здравоохранения считает, что повторные прививки против ковида не являются жизнеспособной стратегией. Того же мнения придерживаются и в Европейском медицинском агентстве.

«Если у нас будет стратегия, согласно которой мы будем делать бустеры каждые четыре месяца, у нас могут возникнуть проблемы с иммунным ответом, - сказал Марко Кавалери, глава отдела вакцинации ЕМА. - И, конечно, есть риск утомить население постоянными прививками».

По словам Кавалери, вместо этого странам следует начать думать о том, чтобы проводить ревакцинацию через более продолжительные интервалы и синхронизировать ее с началом холодного сезона - так сегодня делают прививки против гриппа.

При этом европейский регулятор подтвердил, что, согласно исследованиям, риск госпитализации при заражении омикроном на 50-70% ниже, чем при инфицировании дельтой.

Люди в масках и без оных ФОТО: Getty Images

В Великобритании омикрон идет на спад

Согласно ежедневным данным, публикуемым правительством Великобритании, число случаев заражения ковидом в стране снижается.

Число подтвержденных случаев за последние семь дней на 13% меньше, чем на предыдущей неделе.

Правда, эти данные не учитывают повторно заразившихся, что с распространением омикрона происходит все чаще. К тому же не всем удается сделать тесты - время от времени появляются сообщения о нехватке наборов для тестов в разных районах страны. На основании регулярных опросов, регистрирующих уровень инфекции, можно считать, что программа тестирования сегодня выявляет меньше случаев заражения, чем раньше.

Если считать по количеству госпитализаций, то в Великобритании оно, похоже, стабилизировалось на уровне около 2200 в день - примерно вдвое меньше, чем на пике прошлой зимой.

Согласно региональным данным, в Лондоне наблюдается заметный спад, во многих районах страны число госпитализированных тоже падает или как минимум не растет.

Однако некоторые эксперты выразили обеспокоенность тем, что это плато может быть недолгим - омикрон может добраться до пожилых и клинически уязвимых пациентов.

Однако пока этого не происходит. Врачи связывают это с более легким течением омикрона и эффективностью бустерной программы.

Тем не менее расслабляться еще рано, предупреждают эпидемиологи - вполне возможен длительный период медленного снижения уровня инфекции после короткого и быстрого падения заболеваемости с пиковых значений. Прошлой зимой строгий локдаун остановил распространение вируса и обеспечил относительно быстрое падение заражаемости.

Медленное снижение уровня инфекции наблюдалось и в Южной Африке, где омикрон был впервые зарегистрирован. Там количество случаев падало гораздо медленнее после первоначального быстрого спада после достижения пика.

Канадский ребенок получает прививку ФОТО: Getty Images

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