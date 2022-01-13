Смотрите, какой хутор продается в историческом поселке Паламузе!

Хутора Рехе и Мёльдре основаны богатым мельником Кристианом Гольдбергом во второй половине XIX века. На сегодняшний день от хутора Рехе-Мёльдре остался только амбар, представляющий собой сруб на фундаменте из булыжников. Общая площадь строения в форме буквы «П» составляет 378,8 м2.

Хутор Рехе-Мёльдре. ФОТО: KV.EE

В 2002 году установили новую крышу и отремонтировали основные конструкции. В настоящее время в доме есть одно помещение для круглогодичного использования, но оно нуждается в некотором утеплении. Площадь земельного участка с одной стороны граничащего с рекой составляет 8870 м2.

Хутор Рехе-Мёльдре. ФОТО: KV.EE

На участке сохранилось еще одно строение – ледяной погреб. Он расположен на западном берегу реки Амме, прямо напротив церкви и общинного дома. Это небольшое одноэтажное бревенчатое строение с двускатной крышей, основанием из природного камня со сводчатым потолком и глубоким подвалом.

Ледяной погреб. ФОТО: KV.EE