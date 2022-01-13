За сутки в Эстонии прибавилось 2438 зараженных

По состоянию на утро 13 января, в больницах находится 241 пациент с коронавирусом. Из них 181 человек нуждается в больничном лечении из-за тяжелого течения COVID-19, из них в свою очередь 143 человека, или 79% не были вакцинированы, а 38, или 21% прошли курс вакцинации.

За сутки в больницах открыли 37 новых историй болезни. Скончались четыре человека с коронавирусом: 75-летний мужчина, 84-летняя женщина и 85-летние мужчина и женщина.

За последние семь дней заражаемость на 100 000 человек среди вакцинированных составляет 120,9, а среди невакцинированных людей – 144,1.

За сутки ввели 5800 доз вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 578 случаях. По данным на сегодняшнее утро, бустерную дозу получил 329 507 человек. Среди всего населения двумя дозами вакцины привиты 61,8%.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.