За сутки в Эстонии прибавилось 2438 зараженных
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 9215 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 2438. Скончались четыре человека с коронавирусом.
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 9215 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 2438. Скончались четыре человека с коронавирусом.
По состоянию на утро 13 января, в больницах находится 241 пациент с коронавирусом. Из них 181 человек нуждается в больничном лечении из-за тяжелого течения COVID-19, из них в свою очередь 143 человека, или 79% не были вакцинированы, а 38, или 21% прошли курс вакцинации.
За сутки в больницах открыли 37 новых историй болезни. Скончались четыре человека с коронавирусом: 75-летний мужчина, 84-летняя женщина и 85-летние мужчина и женщина.
За последние семь дней заражаемость на 100 000 человек среди вакцинированных составляет 120,9, а среди невакцинированных людей – 144,1.
За сутки ввели 5800 доз вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 578 случаях. По данным на сегодняшнее утро, бустерную дозу получил 329 507 человек. Среди всего населения двумя дозами вакцины привиты 61,8%.
Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.
В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).