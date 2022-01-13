В 12.00 члены правительства расскажут, какие решения были приняты на сегодняшнем совещании. В пресс-конференции примут участие премьер-министр Кая Каллас, министр здоровья и труда Танель Кийк, министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус, министр экономики и инфраструктуры Таави Аас и министр социальной защиты Сигне Рийсало.