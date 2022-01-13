Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. ФОТО: Remo Tõnismäe

В 12.00 члены правительства расскажут, какие решения были приняты на сегодняшнем совещании. В пресс-конференции примут участие премьер-министр Кая Каллас, министр здоровья и труда Танель Кийк, министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус, министр экономики и инфраструктуры Таави Аас и министр социальной защиты Сигне Рийсало.

Пресс-конференция будет сопровождаться синхронным переводом на русский язык.

Rus.Postimees будет вести прямую трансляцию.