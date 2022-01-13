«Реал» победил «Барселону» лишь в дополнительном времени

Полуфинальный матч прошел в среду в Эр-Рияде и завершился со счетом 3:2.

«Реал» начал вести на 25-й минуте, когда гол в ворота противника закатил Винисиус Жуниор (25-я минута). Также голы от «Реала» оформили Карим Бензема (на 72-й минуте) и Федерико Вальверде (98-я минута). У "Барселоны" отличились Люк де Йонг и Ансу Фати.

Второй полуфинал состоится сегодня, 13 января. Встретятся мадридский «Атлетико» и «Атлетик» из Бильбао. Финал назначен на 16 января.