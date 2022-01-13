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«Реал» победил «Барселону» лишь в дополнительном времени

мадридский "Реал", архивное фото ФОТО: NEIL HALL/EPA

Мадридский «Реал» победил «Барселону» и стал первым финалистом Суперкубка Испании. Розыгрыш трофея проходит в формате «финала четырех» в Саудовской Аравии. 

Полуфинальный матч прошел в среду в Эр-Рияде и завершился со счетом 3:2.

«Реал» начал вести на 25-й минуте, когда гол в ворота противника закатил Винисиус Жуниор (25-я минута). Также голы от «Реала» оформили Карим Бензема (на 72-й минуте) и Федерико Вальверде (98-я минута). У "Барселоны" отличились Люк де Йонг и Ансу Фати.

Второй полуфинал состоится сегодня, 13 января. Встретятся мадридский «Атлетико» и «Атлетик» из Бильбао. Финал назначен на 16 января.

«Реал» 11 раз выигрывал Суперкубок Испании, в прошлый раз мадридцы победили в финале «Атлетико» два года назад - в январе 2020 года.

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