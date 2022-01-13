Пока самая крупная компенсация за электричество составила около 900 евро
В четверг Тартуская городская управа начала делать первые переводы энергопособий, деньги должны поступить на счета людей в течение дня.
В четверг Тартуская городская управа начала делать первые переводы энергопособий, деньги должны поступить на счета людей в течение дня.
Всего будут выплачены около 100 пособий на общую сумму в 15 000 евро.
По словам вице-мэра Тарту Михкеля Леэса, самая маленькая сумма выплаченного пособия составляет около 20 евро, а самая большая — около 900 евро: «Мы понимаем, что многие люди находятся в сложном положении и делаем все, чтобы пособие как можно быстрее оказалось на счетах у людей».
По его словам, среди первых получателей пособия представлены в основном люди среднего возраста.
Всего, по состоянию на сейчас, в Тарту на компенсацию расходов на энергию было подано почти 1000 ходатайств, 844 из них электронно и около 100 на бумажных носителях.
Подать ходатайство жители Тарту могут через Тартуской городской портал или отправить по адресу energiatoetus@tartu.ee заполненный предварительно электронный бланк. В Тартуском универмаге работает зал обслуживания, куда можно обратиться по рабочим дня с 10 до 18 часов, а региональные центры отдела социальных дел и здравоохранения открыты по адресам: Анне, 44, Пуйестеэ, 13а, Раху, 15 и Ваксали, 14.