Галерея ⟩ На скользкой дороге машину вынесло на встречную полосу, аварии было не избежать

Как сообщает Lõuna-Eesti Postimees, авария произошла на 19-м километре шоссе Кяэтсо-Рыуге-Луутснику. Автомобиль Volkswagen Passat, за рулем которого был 30-летний мужчина, на скользкой дороге выехал на встречную полосу и столкнулся с Opel Vectra. Opel Vectra управлял 39-летний мужчина.

В результате столкновения Opel вылетел в кювет, в Volkswagen остановился посреди дороги.

Пострадал водитель Opel, которого медики доставили на проверку в Лыуна-Эстонскую больницу. Полиция установила, что оба водителя были трезвы и имели права. Шины их транспортных средств соответствовали установленным требованиям. На месте ДТП проезжая часть имеет асфальтовое покрытие. На дороге было много снега.