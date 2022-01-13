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  • На скользкой дороге машину вынесло на встречную полосу, аварии было не избежать

Галерея ⟩ На скользкой дороге машину вынесло на встречную полосу, аварии было не избежать

В среду в 17:50 в Вырумаа произошло ДТП.

Как сообщает Lõuna-Eesti Postimees, авария произошла на 19-м километре шоссе Кяэтсо-Рыуге-Луутснику. Автомобиль Volkswagen Passat, за рулем которого был 30-летний мужчина, на скользкой дороге выехал на встречную полосу и столкнулся с Opel Vectra. Opel Vectra управлял 39-летний мужчина.

В результате столкновения Opel вылетел в кювет, в Volkswagen остановился посреди дороги.

Пострадал водитель Opel, которого медики доставили на проверку в Лыуна-Эстонскую больницу. Полиция установила, что оба водителя были трезвы и имели права. Шины их транспортных средств соответствовали установленным требованиям. На месте ДТП проезжая часть имеет асфальтовое покрытие. На дороге было много снега.

Полиция напоминает, что осадки и постоянно меняющаяся температура делают дорогу скользкой. В дорожном движении необходимо соблюдать технику зимнего вождения: запастись временем, соблюдать дистанцию и при необходимости ехать медленнее разрешенной скорости.

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