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Столтенберг: Финляндия и Швеция могут рассчитывать на быстрое вступление в НАТО

Йенс Столтенберг. ФОТО: POOL

Финляндия и Швеция в случае подачи заявки на членство в НАТО смогут быстро вступить в альянс, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Конечно, со многих сторон они (Финляндия и Швеция - прим.) очень близки к НАТО во всех аспектах. В этом контексте данный процесс может пройти очень быстро, если они решат подать заявку", - сказал Столтенберг, отвечая в четверг на вопрос о том, насколько быстро эти страны могут принять в альянс.

Столтенберг пояснил, что Финляндия и Швеция являются близкими партнерами альянса, НАТО и эти страны ведут совместные учения и тренировки. Кроме того, по словам генсека, эти страны отвечают многим стандартам альянса, а Хельсинки и Стокгольм располагают хорошо функционирующими институтами в сфере обороны и безопасности.

Он добавил, что гипотетическое вступление Финляндии и Швеции тем не менее потребует политического решения как в этих странах, так и со стороны 30 государств-членов НАТО.

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