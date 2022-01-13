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Коронавирус: украинская фигуристка снялась с чемпионата Европы

Иллюстративное фото ФОТО: Raigo Pajula

Несколько часов назад стало известно, что украинская фигуристка Мария Андрийчук снялась с чемпионата Европы из-за положительного теста на коронавирус.

Мария Андрийчук должна была заменить 15-летнюю фигуристку Анастасию Шаботову, выступающую за Украину, которая снялась с чемпионата Европы 2022. Причина, по которой трёхкратная чемпионка Украины перешла в разряд запасных, не уточняется. 

Сейчас стало известно, что 17-летняя Мария Андрийчук, занимающаяся под руководством Вадима Честаховского, которая должна была заменить Шаботову, снялась с соревнований. Она сдала положительный тест на коронавирус.

Россию на соревнованиях представят Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова. Короткая программа у женщин уже идет.

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