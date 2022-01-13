Коронавирус: украинская фигуристка снялась с чемпионата Европы

Мария Андрийчук должна была заменить 15-летнюю фигуристку Анастасию Шаботову, выступающую за Украину, которая снялась с чемпионата Европы 2022. Причина, по которой трёхкратная чемпионка Украины перешла в разряд запасных, не уточняется.

Сейчас стало известно, что 17-летняя Мария Андрийчук, занимающаяся под руководством Вадима Честаховского, которая должна была заменить Шаботову, снялась с соревнований. Она сдала положительный тест на коронавирус.