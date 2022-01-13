Citroen официально представил обновленный C5 Aircross

Кроме того, модель оборудовали новой мультимедийной системой и дополнительными настройками персонализации. Появились ли изменения в моторной гамме, а также стоимость нового поколения кроссовера в компании пока не сообщили.

Рестайлинговый C5 Aircross оборудовали новой цельной передней оптикой с необычным рисунком дневных ходовых огней, которые, по словам разработчиков, напоминают клавиши рояля. В передней части появились узкие светодиодные полосы, проходящие вдоль капота, а также новый логотип марки.

Другими изменениями в экстерьере стал обновленный передний бампер, который снабдили боковыми воздухозаборниками с пластиковой накладкой, цвет которой можно подобрать в зависимости от комплектации. Кроме того, новинка получила новый рисунок задних светодиодных фонарей, иной дизайн колесных дисков и ниспадающую крышу.

В отделке салона специалисты предлагают на выбор эко- и натуральную кожу разных оттенков, ткань, а также алькантару. Сиденья кроссовера можно оснастить функциями обогрева и массажа. Главной особенностью интерьера стала новая 10-дюймовая мультимедийная система с сенсорным дисплеем. Кроме того, новинка получила цифровую приборную панель диагональю 12,3 дюйма, иное расположение дефлекторов вентиляции, несколько ездовых режимов и кнопочный селектор трансмиссии.

Citroen не раскрыл подробности моторной гаммы рестайлингового C5 Aircross. Известно, что для европейского рынка специалисты предложат кроссовер с гибридной силовой установкой.