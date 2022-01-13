Картина дня: дороговизна стоматологии, критика в адрес премьер-министра и второй день ЧЕ по фигурному катанию

Дороговизна стоматологии оставляет население без зубов

«Сломанные зубы и так себе образование» – этими словами начинается одно из стихотворений Хандо Руннеля. Строчка, написанная несколько десятилетий назад, по-прежнему актуальна, поскольку большая часть населения не в состоянии оплатить дорогую стоматологию. Читать далее…

«Мы просто любим выступать». Лидеры ЧЕ в парном катании – Rus.Postimees

Захватившие лидерство в парном катании россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов, дебютировавшие на Чемпионате Европы в Таллинне в ранге чемпионов мира, поделились своими эмоциями после успешного проката короткой программы. Читать далее…

Обзор 〉 Год назад покинувшие правительство EKRE и «Отечество» не верят Юри Ратасу

Год назад развалилось второе правительство Юри Ратаса, известное также как правительство EKRE, так как премьер-министру приходилось постоянно сглаживать публичные заявления партнера по коалиции. Читать далее…

Заявление премьер-министра вызвало волну негодования: Каллас ничего не видит дальше своего носа

Премьер-министр Кая Каллас заявила вчера на инфочасе в Рийгикогу, что не всем пенсионерам, которые попали в беду из-за высоких цен на электроэнергию, нужна помощь. В качестве примера она привела собственных родителей, которые также являются пенсионерами. Однако такое заявление многих возмутило. Читать далее…

Многолетнее упрямство себя оправдало: Таллинн выкупит улицу у измучившего жителей предпринимателя

Таллиннская городская управа вчера решила выкупить у фирм прославившегося своим упрямством Константина Иванишвили улицу Харги, расположенную в Хааберсти, которая является единственной дорогой к домам десятков семей. Читать далее…

За сутки в Эстонии прибавилось 2438 зараженных

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 9215 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 2438. Скончались четыре человека с коронавирусом. Читать далее…

КАК ТАКОЕ ВОЗМОЖНО? 〉 Драма в Пыхья-Таллинне: мужчина тайно набрал кредитов на имя своей сожительницы

Во вторник в полицию поступила информация о том, что мужчина, проживающий в Пыхья-Таллинне, открыл счет в двух банках, используя ID-карту своей сожительницы, а затем взял кредиты в различных компаниях. Читать далее…

Eesti Energia заверяет, что не она виновата в высоких ценах на электричество

В ответ на вчерашнее заявление руководителя Tallink Пааво Ныгене, будто высокие цены на электричество в Эстонии формирует сама государственная компания Eesti Energia, там заверили, что это все же делает рынок. Читать далее…

В эстонской винной столице скоро прекратится производство вин

В пищевой промышленности Пыльтсамаа вино производится уже более ста лет, а с 1998 года Пыльтсамаа также носит титул винной столицы. Вино всегда было важной частью имиджа города. Несмотря на свое престижное прошлое и титулы, акционерное общество Orkla Eesti, владеющее заводом в Пыльтсамаа, решило больше не производить вино. Читать далее…

Пока самая крупная компенсация за электричество составила около 900 евро

В четверг Тартуская городская управа начала делать первые переводы энергопособий, деньги должны поступить на счета людей в течение дня. Читать далее…

Партия «Отечество» требовала от правительства шагов по урегулированию энергокризиса

В четверг партия «Отечество» провела пикет перед домом Стенбока в Таллинне, чтобы выразить поддержку реформе рынка электроэнергии и потребовать от правительства конкретных шагов для разрешения энергетического кризиса. Помимо представителей «Отечества», на месте были также противники коронаограничений. Читать далее…

Рост цен страшит производителей продуктов питания: «Зима будет суровой!»

Выбирая товар в продуктовом магазине, каждый может убедиться, что многие его любимые продукты стоят дороже, чем неделю назад – производители продуктов питания и торговцы как могли изо всех сил оттягивали повышение цен, но теперь дело сделано, и на товарах красуются уже новые ценники. Газета Maa Elu задалась вопросом, что может принести ближайшее будущее, и в ответ часто звучало: грядут трудные времена. Читать далее…

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