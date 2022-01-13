Картина дня: дороговизна стоматологии, критика в адрес премьер-министра и второй день ЧЕ по фигурному катанию
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 13 января.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 13 января.
«Сломанные зубы и так себе образование» – этими словами начинается одно из стихотворений Хандо Руннеля. Строчка, написанная несколько десятилетий назад, по-прежнему актуальна, поскольку большая часть населения не в состоянии оплатить дорогую стоматологию. Читать далее…
Захватившие лидерство в парном катании россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов, дебютировавшие на Чемпионате Европы в Таллинне в ранге чемпионов мира, поделились своими эмоциями после успешного проката короткой программы. Читать далее…
Год назад развалилось второе правительство Юри Ратаса, известное также как правительство EKRE, так как премьер-министру приходилось постоянно сглаживать публичные заявления партнера по коалиции. Читать далее…
Премьер-министр Кая Каллас заявила вчера на инфочасе в Рийгикогу, что не всем пенсионерам, которые попали в беду из-за высоких цен на электроэнергию, нужна помощь. В качестве примера она привела собственных родителей, которые также являются пенсионерами. Однако такое заявление многих возмутило. Читать далее…
Таллиннская городская управа вчера решила выкупить у фирм прославившегося своим упрямством Константина Иванишвили улицу Харги, расположенную в Хааберсти, которая является единственной дорогой к домам десятков семей. Читать далее…
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 9215 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 2438. Скончались четыре человека с коронавирусом. Читать далее…
Во вторник в полицию поступила информация о том, что мужчина, проживающий в Пыхья-Таллинне, открыл счет в двух банках, используя ID-карту своей сожительницы, а затем взял кредиты в различных компаниях. Читать далее…
В ответ на вчерашнее заявление руководителя Tallink Пааво Ныгене, будто высокие цены на электричество в Эстонии формирует сама государственная компания Eesti Energia, там заверили, что это все же делает рынок. Читать далее…
В пищевой промышленности Пыльтсамаа вино производится уже более ста лет, а с 1998 года Пыльтсамаа также носит титул винной столицы. Вино всегда было важной частью имиджа города. Несмотря на свое престижное прошлое и титулы, акционерное общество Orkla Eesti, владеющее заводом в Пыльтсамаа, решило больше не производить вино. Читать далее…
В четверг Тартуская городская управа начала делать первые переводы энергопособий, деньги должны поступить на счета людей в течение дня. Читать далее…
В четверг партия «Отечество» провела пикет перед домом Стенбока в Таллинне, чтобы выразить поддержку реформе рынка электроэнергии и потребовать от правительства конкретных шагов для разрешения энергетического кризиса. Помимо представителей «Отечества», на месте были также противники коронаограничений. Читать далее…
Выбирая товар в продуктовом магазине, каждый может убедиться, что многие его любимые продукты стоят дороже, чем неделю назад – производители продуктов питания и торговцы как могли изо всех сил оттягивали повышение цен, но теперь дело сделано, и на товарах красуются уже новые ценники. Газета Maa Elu задалась вопросом, что может принести ближайшее будущее, и в ответ часто звучало: грядут трудные времена. Читать далее…
В начале этой недели компания Bolt объявила о новом крупном привлечении денежных средств, которое подняло рыночную стоимость компании на новую высоту. Заодно выросли и активы пайщиков. Читать далее…