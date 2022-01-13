Старейшая туристическая выставка Эстонии Tourest переносится на следующий год

Организующий Tourest Союз туристических фирм Эстонии (ETFL) принял решение о переносе мероприятия, поскольку в нынешних условиях и с учетом текущих ограничений в связи с пандемией COVID-19 нет уверенности в том, что ярмарку удастся провести в таком формате, который бы максимально устроил и порадовал экспонентов и посетителей.

«Союз туристических фирм Эстонии очень хотел бы провести ярмарку, но мы поставили целью сделать это так, чтобы все стороны остались довольны результатом. В нынешних условиях и с учетом текущих ограничений это недостижимо – вирус сильнее нас», – объяснила ситуацию генеральный секретарь ETFL Мерике Халлик.

«Хоть в пределах возможностей люди сейчас путешествуют активно, финны, например, решили, что в интересах безопасности было бы неразумно проводить массовые мероприятия, поэтому их туристическая ярмарка Matka 2022 была перенесена на год вперед», – добавила Халлик.

С 1991 года старейшая туристическая выставка Эстонии проходила 29 раз. Юбилейную, 30-ю, выставку из-за пандемии не удается провести второй год подряд.

«Наш приоритет – обеспечить безопасность посетителей и приятные впечатления от ярмарки, как от интересного мероприятия, где встречаются профессионалы туристической сферы из разных стран, а гости с их помощью получают возможность организовать путешествие мечты, – сказала Халлик. – Поэтому уже сегодня мы начинаем работать над тем, чтобы достойно провести Tourest 30 в феврале следующего года».